Santa Monica Studio придерживалась тех же принципов, что и в предыдущей части, но реализовала несколько новшеств.

Santa Monica Studio и Sony раскрыли подробности боевой системы God of War Ragnarök. Разработчики поведали о базовых принципах, новых атаках, применении щитов и прочем.

Материал с комментариями создателей опубликовало издание Game Informer. God of War Ragnarök стала главной темой следующего номера журнала портала.

"Это наша внутренняя философия. Кратос играет со своей едой. Мы пытались создать системы, которые вовлекут вас, будут веселыми, очень игривыми, с множеством разных вариаций", — сообщили в Santa Monica Studio.

Відео дня:

В продолжении серии разработчики постарались предоставить игрокам еще больше способов для ведения боев по-разному. Это должно поддерживать интерес к сражениям на протяжении долгого времени.

Однако выбранный принцип не делает Кратоса всесильным. Авторы предлагают "не заигрываться с отдельной едой", а иначе она скушает главного героя. То есть в God of War Ragnarök появятся сильные противники. Пользователи смогут встретить более мощные версии врагов при повторном посещении локаций. А еще опасные недруги встречаются в необязательных локациях.

Разработчики изменили использование клавиши "треугольник". В Ragnarök она отвечает за специальные атаки оружия — ледяные или огненные. Систему щитов тоже обогатили: Кратос сможет использовать разные образцы со своими свойствами. Например, Щит бесстрашия подходит для парирования ударов и последующего оглушения, а Каменная стена накапливает энергию и выбрасывает ее в виде волны.

В целом сражения описываются, как умеренно трудные. А если повышать уровень сложности, то будут появляться модификаторы, заставляющие действовать более осторожно.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

Вас также могут заинтересовать новости: