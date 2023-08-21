Боевик про киберниндзя выйдет через неделю после Marvel's Spider-Man 2 и за день до Alan Wake 2.

Разработчики из польской студии One More Level официально подтвердили, что релиз Ghostrunner 2 состоится 26 октября этого года. Боевик про киберниндзя заявлен для персональных компьютеров, а также консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

На странице игры в Steam указано, что покупателям будет доступно три издания: Standard (999 грн), Deluxe (1299 грн) и Brutal (2299 грн). Их полный состав пока неизвестен.

Ghostrunner 2 заслуженно входит в список самых ожидаемых игр 2023 года. Вместе с тем у украинских геймеров будет дополнительная мотивация опробовать проект – он получит официальную украинскую локализацию. Более того, перевод будет доступен сразу на момент релиза в конце октября.

Новый трейлер, приуроченный к анонсу даты выхода игры:

Отметим, что первая часть Ghostrunner вышла осенью 2020 года и стала большим успехом для поляков из One More Level. Многие сравнивали проект с Cyberpunk 2077 из-за общей стилистики и атмосферы.

Что касается Ghostrunner 2, то сюжет в нем разворачивается спустя год после событий первой части. В сиквел будет все, за что поклонники полюбили оригинал, плюс в геймплее появятся новые возможности, например, поездки на мотоцикле.

А меж тем до релиза Starfield, большой космической RPG от Bethesda, остается всего ничего – он состоится 6 сентября на ПК и Xbox. Ранее появились первые отзывы об игре после 15 часов.

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