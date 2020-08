В Steam появились огромные скидки на игры про Шерлока Холмса

Распродажа игр студии Frogwares продлится до 1 сентября.

В магазине цифровой дистрибуции Steam стартовала распродажа игр про Шерлока Холмса и других проектов Frogwares. Акция приурочена к 20-летию украинской студии. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 19 грн (скидка 90%)

Sherlock Holmes versus Jack the Ripper – 49 грн (скидка 75%)

Sherlock Holmes: The Awakened (Remastered Edition) – 49 грн (скидка 75%)

Sherlock Holmes Nemesis – 49 грн (скидка 75%)

The Testament of Sherlock Holmes – 69 грн (скидка 75%)

Dracula: Origin – 42 грн (скидка 75%)

Также в акцию попал набор The Sherlock Holmes Collection, куда вошло 6 старых частей серии про Шерлока Холмса. Его отдают отдают со скидкой в 75% – за 119 грн.

Кроме того, некоторые игры студия Frogwares просто дарит. Так, к примеру, Sherlock Holmes: The Mystery of the Mummy можно скачать бесплатно. Это касается и приключенческого экшна Magrunner: Dark Pulse. Однако его раздача закончится 27 августа в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, следующая игра про Шерлока Холмса с подзаголовком Chapter One выйдет в 2021 году.

Трейлер Sherlock Holmes Chapter One

Sherlock Holmes Chapter One расскажет о молодом, 21-летнем Шерлоке.

По сюжету молодой детектив займется расследованием гибели своей матери. Помогать Холмсу будет его друг Джон, но не Ватсон. Игрокам предстоит узнать кем на самом деле является Джон.

В игре будет отрытый мир, как и в The Sinking City – предыдущем проекте студии.

В Chapter One будет новая система морали под названием "Правда или ложь". Благодаря этой системе, у каждого жителя города будут свои представления о правде и справедливости. Принесет ли раскрытие истины больше пользы, чем вреда – это игроку предстоит решать самостоятельно.

