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Sherlock Holmes Chapter One – украинские разработчики представили новую игру (видео)

18:59, 25 мая 2020
Игры
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В Sherlock Holmes Chapter One молодой Шерлок будет расследовать смерть своей матери / gamespot.com

Разработчики представили игру и трейлер на своем официальном сайте.

Трейлер Sherlock Holmes Chapter One

Sherlock Holmes Chapter One – это приключенческий квест о 21-летнем Шерлоке Холмсе. По сюжету молодой детектив займется расследованием гибели своей матери. Помогать Холмсу будет его друг Джон, но не Ватсон. Игрокам предстоит узнать кем на самом деле является Джон.

Шерлок со своим другом Джоном - не Ватсоном / gamespot.com

В игре будет отрытый мир, как и в The Sinking City – предыдущем проекте студии. Оттуда же, с некоторыми улучшениями перекочует боевая система и механика расследований. В сражения с врагами Шерлоку нужно будет задействовать сой ум и городское окружение.

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Как отметили разработчики, в Sherlock Holmes Chapter One будет новая система морали под названием "Правда или ложь". Благодаря этой системе, у каждого жителя города будут свои представления о правде и справедливости. Принесет ли раскрытие истины больше пользы, чем вреда – это игроку предстоит решать самостоятельно.

Как ранее писал УНИАН, издавать игру студия Frogwares будет своими силами. Sherlock Holmes Chapter One выйдет в 2021 году на PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One и ПК, в частности, в Steam, Epic Games Store и GOG.

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