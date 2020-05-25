Sherlock Holmes Chapter One – украинские разработчики представили новую игру (видео)

Новая игра про Шерлока Холмса выйдет на ПК и консоли в 2021 году.

Украинская студия Frogwares анонсировала свою новую игру – Sherlock Holmes Chapter One.

Разработчики представили игру и трейлер на своем официальном сайте.

Трейлер Sherlock Holmes Chapter One

Sherlock Holmes Chapter One – это приключенческий квест о 21-летнем Шерлоке Холмсе. По сюжету молодой детектив займется расследованием гибели своей матери. Помогать Холмсу будет его друг Джон, но не Ватсон. Игрокам предстоит узнать кем на самом деле является Джон.

В игре будет отрытый мир, как и в The Sinking City – предыдущем проекте студии. Оттуда же, с некоторыми улучшениями перекочует боевая система и механика расследований. В сражения с врагами Шерлоку нужно будет задействовать сой ум и городское окружение.

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Как отметили разработчики, в Sherlock Holmes Chapter One будет новая система морали под названием "Правда или ложь". Благодаря этой системе, у каждого жителя города будут свои представления о правде и справедливости. Принесет ли раскрытие истины больше пользы, чем вреда – это игроку предстоит решать самостоятельно.

Как ранее писал УНИАН, издавать игру студия Frogwares будет своими силами. Sherlock Holmes Chapter One выйдет в 2021 году на PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One и ПК, в частности, в Steam, Epic Games Store и GOG.

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