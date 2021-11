Акция приурочена к черной пятнице.

В PlayStation Store началась масштабная распродажа под названием "Черная пятница". Как несложно догадаться, она приурочена ко дню самых больших скидок в году. Акция продлится до 30 ноября, 01:59 по киевскому времени.

Игры в рамках распродажи подешевели до 60 %. Впервые в году скидки получили многие новинки. Среди них есть Back 4 Blood, Far Cry 6, Deathloop и даже совсем свежая Marvel's Guardians of the Galaxy. Хиты и эксклюзивы PlayStation тоже присутствуют в списке акционных товаров, так что каждый найдет себе проект по душе.

Лучшие предложения на распродаже

Back 4 Blood — 1399 гривен;

Deathloop — 999 гривен;

Riders Republic — 1329 гривен;

Resident Evil Village — 859 гривен;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales — 1138 гривен;

Marvel's Guardians of the Galaxy — 1299 гривен;

Ghost of Tsushima Director's Cut (PS5) — 1724 гривны;

Ghost of Tsushima Director's Cut (PS4) — 1419 гривен;

Call of Duty: Black Ops Cold War — 999 гривен;

The Last of Us Part II – 599 гривен;

Demon’s Souls — 1425 гривен;

It Takes Two — 867 гривен;

Cyberpunk 2077 — 749 гривен;

Tales of Arise — 1399 гривен;

Assassin's Creed Valhalla — 949 гривен;

Diablo II: Resurrected — 1011 гривен;

Ratchet & Clank: Rift Apart — 1724 гривны.

А вот скидок на PlayStation Plus почему-то нет. Возможно, они появятся немного позже, ведь на предыдущих распродажах в честь черной пятницы цена на подписку снижалась.

Автор: Назар Степорук