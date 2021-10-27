В PS Store началась новая масштабная распродажа / фото Arkane Studios
Sony продолжает организовывать распродажи в PS Store, что позволяет аудитории значительно экономить на покупке игр. Недавно в магазине стартовала новая акция, которая продлится до 20 ноября, 01:59 по Киеву.
Скидки на подешевевшие игры достигают 70 %. В списке товаров можно найти как хиты прошлых лет, так и некоторые новинки. Например, впервые снизилась цена на Deathloop. Правда, скидка на нее действует только до 4 ноября.
Лучшие предложения на распродаже:
- Persona 5 Strikers: Digital Deluxe Edition — 1199 гривен;
- Curse of the Dead Gods — 324 гривны;
- Twin Mirror — 499 гривен;
- Empire of Sin — 599 гривен;
- Empire of Sin — Deluxe Edition — 849 гривен;
- Chronos: Before the Ashes — 521 гривна;
- Crysis Remastered — 499 гривен;
- Transformers: Battlegrounds — 479 гривен;
- Blacksad: Under the Skin — 239 гривен;
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition — 395 гривен;
- Hunt: Showdown — Deluxe Edition — 594 гривны.
- Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced — 412 гривен;
- Deathloop — 1319 гривен;
- Deathloop Deluxe Edition — 1583 гривны.
Напомним: в PlayStation Store также продолжается распродажа в честь Хэллоуина. Она распространяется на многие популярные проекты, включая Resident Evil Village.