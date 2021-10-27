По сниженной цене можно приобрести много известных проектов.

Sony продолжает организовывать распродажи в PS Store, что позволяет аудитории значительно экономить на покупке игр. Недавно в магазине стартовала новая акция, которая продлится до 20 ноября, 01:59 по Киеву.

Скидки на подешевевшие игры достигают 70 %. В списке товаров можно найти как хиты прошлых лет, так и некоторые новинки. Например, впервые снизилась цена на Deathloop. Правда, скидка на нее действует только до 4 ноября.

Лучшие предложения на распродаже:

Persona 5 Strikers: Digital Deluxe Edition — 1199 гривен;

Curse of the Dead Gods — 324 гривны;

Twin Mirror — 499 гривен;

Empire of Sin — 599 гривен;

Empire of Sin — Deluxe Edition — 849 гривен;

Chronos: Before the Ashes — 521 гривна;

Crysis Remastered — 499 гривен;

Transformers: Battlegrounds — 479 гривен;

Blacksad: Under the Skin — 239 гривен;

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition — 395 гривен;

Hunt: Showdown — Deluxe Edition — 594 гривны.

Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced — 412 гривен;

Deathloop — 1319 гривен;

Deathloop Deluxe Edition — 1583 гривны.

Напомним: в PlayStation Store также продолжается распродажа в честь Хэллоуина. Она распространяется на многие популярные проекты, включая Resident Evil Village.

Автор: Назар Степорук