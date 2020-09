Раздача улучшенной версии игры про управление парком развлечений стартует в 18:00.

Сегодня, 24 сентября, в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store можно будет получить бесплатно полное издание стратегии про строительство парка развлечений – RollerCoaster 3 Tycoon.

Раздача начнется в 18:00 по киевскому времени и закончится 1 октября в 18:00.

RollerCoaster Tycoon 3 (Complete Edition) – это улучшенная версия третьей части стратегии про управление парком развлечений.

В игре нужно построить не только лучший, но и прибыльный парк развлечений. Помимо создания аттракционов игроку нужно управлять финансами, открывать магазины, нанимать работников и устраивать развлекательные шоу.

В RollerCoaster Tycoon 3 более 300 различных аттракционов, 60 магазинов, услуг и животных, а также 500 декоративных элементов.

Получить RollerCoaster Tycoon 3 (Complete Edition) можно на странице акции в цифровом магазине Epic Games. До 18:00 пользователи могут забрать бесплатно хакерский боевик Watch Dogs 2, спортивный симулятор Football Manager 2020, а также платформер Stick It To The Man!

Автор: Сергей Коршунов