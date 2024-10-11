Игра может выйти в 2026 году.

Несмотря на слухи об отмене ремейка Splinter Cell, игра всё ещё находится в разработке. Проект может увидеть свет в 2026 году.

Такой информацией делится инсайдер Том Хендерсон. По его словам, игра получила кодовое название North. Ремейк разрабатывается студией Ubisoft Toronto на движке Snowdrop Engine, который использовался для Tom Clancy’s The Division 2 и Star Wars Outlaws.

Продюсер проекта Мэтт Вест рассказывал, что когда Splinter Cell впервые представили публике в декабре 2021 года, игра находилась ещё на очень ранней стадии разработки, ремейк собирают полностью с нуля. Также разработчик добавил, что игра останется линейной.

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В геймплее ремейка Splinter Cell Ubisoft хочет сконцентрироваться на механиках, за которые игроки и полюбили серию.

Игровой опыт, к которому мы стремимся, напрямую связан с тем, что мы хотим, чтобы игроки чувствовали ту самую атмосферу, когда они играли в оригинальные игры.

Напомним, что ранее Том Хендерсон уже сообщал о планах Ubisoft на серию Assassin's Creed. По его словам, в ближайшие 5 лет компания собирается выпустить 10 игр в серии.

Немного о Splinter Cell

Splinter Cell - культовая игра в жанре стелс-экшена, разработанная студией Ubisoft Montreal и выпущенная в 2002 году. Игра стала частью вселенной, созданной по мотивам произведений писателя Тома Клэнси. Главный герой, Сэм Фишер, является агентом секретной организации "Третий эшелон", его задача - выполнение секретных операций, используя тень и тишину как свои главные инструменты.

Оригинальная Splinter Cell предложила новый уровень стелс-геймплея, в котором игрок должен был действовать тихо и осторожно, используя навыки маскировки, акробатики и разнообразные гаджеты для обхода вражеских патрулей. Важным элементом игры стала механика света и тени: Сэм должен был оставаться невидимым, избегая освещённых участков. Игра получила признание за свою реалистичность и тщательно продуманный дизайн уровней, ставший эталоном для жанра.

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