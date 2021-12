Читатели УНИАН выбрали лучшие игры 2021 года. Главный приз достался Resident Evil Village

УНИАН провел уже традиционное пользовательское голосование за лучшие игры года. Сотни людей поучаствовали в нашем опросе в Telegram-канале и сделали свой выбор в тринадцати номинациях. Без неожиданных побед, конечно же, не обошлось. Какие игры были признаны лучшими, и почему именно они, читайте в нашем итоговом материале.

В прошлом году редакция УНИАН впервые провела голосование за лучшие игры среди своих читателей. Тогда победителем стала The Last of Us Part II с 40 % голосов, а главным разочарованием признали Cyberpunk 2077. При этом проект CD Projekt RED умудрился стать лидером еще в двух номинациях. Он вырвал первенство в борьбе за звания "лучшего экшена" и "лучшей RPG". А самой ожидаемой игрой читатели признали God of War Ragnarök, которую в результате перенесли на более поздний срок.

Высокая активность пользователей сделала голосование интересным и ожесточенным, а некоторые победители оказались довольно неожиданными. Именно поэтому мы решили сделать выбор лучших игр среди читателей УНИАН регулярной традицией. В текущем году она продолжилась в нашем Telegram-канале, и результаты получились даже более впечатляющими, чем в 2020-м. К голосованию приобщилось больше пользователей, а борьба в отдельных номинациях длилась до самого конца. Часть проектов и вовсе вырвали победу благодаря перевесу в один процент.

Мы благодарны всем читателям, которые потратили свое время и поучаствовали в опросе. И так как голосование завершилось, пора подводить итоги. В этом материале редакция УНИАН расскажет о лучших играх 2021 года, по мнению украинской аудитории, главном разочаровании и самом ожидаемом проекте 2022-го. Листайте ниже, ведь там много интересного.

It Takes Two — лучший экшен (24 %) и лучшая кооперативная игра (65 %)

Наверняка никто не сомневался, что изумительное творение Юсефа Фареса и Hazelight Studios победит в нескольких номинациях. Проект дарит уникальные ощущения, прекрасно совмещает элементы десятка жанров, демонстрирует оригинальные командные взаимодействия и учит работать сообща. Его можно назвать лучшим экшеном за одну только сцену с самолетом, где сочетается управление транспортом и бой в духе двухмерных файтингов. А ведь похожих примеров в It Takes Two десятки.

Hazelight сумела превратить каждый фрагмент прохождения в зрелище, которое достигает пика во время битвы с обязательно оригинальным и нетипичным боссом. О причинах победы в номинации "лучший кооператив" мы уже тоже упомянули. Игра фонтанирует механиками, дополняющими друг друга, и делает общение залогом победы. В результате It Takes Two превращается в яркий аттракцион, который способен сблизить даже непримиримых врагов.

Halo Infinite — лучший шутер (30 %)

Аутсайдер в начале года и король в конце – вот самое короткое описание для Halo Infinite. Так уже получилось, что главные конкуренты игры в лице Call of Duty: Vanguard и Battlefield 2042 совершили харакири. А если точнее, то они отметились плохим геймдизайном и отвратительным техническим исполнением. На фоне этих шутеров условно-бесплатный мультиплеер в проекте 343 Industries выглядел просто идеалом. Отличный дизайн карт, приятная стрельба и постоянное ощущение напряженных дуэлей из-за высокого TTK дарили удовольствие от каждого матча.

Благодаря сетевому режиму Halo Infinite даже победила в пользовательском голосовании на The Game Awards 2021, поэтому мы ни разу не сомневались, что она станет фаворитом в нашей номинации "лучший шутер". А вот кампания в проекте получилась весьма средней. Стрельба и сопутствующие механики по-прежнему отлично работают, но вот открытый мир однообразен и набит скучными активностями. У заданий отсутствует даже малейшая постановка, а сюжет лишь пытается кое-как дополнить историю Halo 5. Без мультиплеера победа Infinite была бы под вопросом, ведь неподалеку от нее расположилась Far Cry 6.

Age of Empires IV — лучшая стратегия (46 %)

Игра Relic Entertainment почти что растоптала своих конкурентов, но они и выступали в другой весовой категории. Ни одна из стратегий этого года не могла сравниться с популярностью бренда Age of Empires, хотя дело здесь не только в имени. Четвертая часть получилась действительно достойным наследником франшизы. Она представила интересные сюжетные кампании с заставками и закадровым рассказчиком, отметилась фракциями с уникальными геймплейными особенностями и блеснула качественной графикой.

Соревновательный мультиплеер тоже вдохновлен предшественниками. Игроки должны учитывать особенности своего государства и понимать, как эффективно использовать их против врага. В целом Age of Empires IV ощущается дорогой и выверенной стратегией, а именно этого не хватало фанатам жанра.

Tales of Arise — лучшая RPG/JRPG (30 %)

В этом году на поприще ролевых игр только перекати-поле медленно двигается туда-сюда. Среди достойных претендентов на звание лучшего проекта в жанре была только вторая Pathfinder, так что мы решили добавить сюда JRPG. Результат оказался предсказуемым — Tales of Arise стала лидером в номинации.

Игра и правда получилась замечательной — с глубокой боевой системой, масштабным закрученным сюжетом и детально прописанными персонажами, между которыми формируются разные взаимоотношения. А за отдельными конфликтами в проекте наблюдаешь со сцепленными от волнения кулаками. И раз Tales of Arise удается достичь такого эффекта, она не зря стала победителем. Даже среди более громких конкурентов игра Bandai Namco наверняка бы не затерялась.

Psychonauts 2 — лучший платформер (48 %)

Так как Nintendo Switch и ее эксклюзивы не особо популярны в Украине, Metroid Dread проиграла борьбу Psychonauts 2, причем с серьезным отрывом. Но вообще, продолжение приключений Разпутина Аквато выглядит более чем достойно даже на фоне громкого конкурента. Сюжет сиквела изобилует юмором и поднимает важные темы, над которыми можно подолгу размышлять.

Боевые сцены получились разнообразными, а платформинг радует изобретательностью. Пространственные задачки пытаются бросать вызов, постоянно вводят новые механики и порой вынуждают необычно действовать даже по меркам вселенной Psychonauts. Поэтому Metroid Dread потерпела достойное поражение, ведь она уступила мощному конкуренту.

Marvel's Guardians of the Galaxy — лучшая приключенческая игра (30 %)

В этой номинации Marvel's Guardians of the Galaxy обошла It Takes Two всего на один голос. Но мы ради, что победили именно "Стражи Галактики". Игра действительно ощущается насыщенным приключением на отшибе вселенной. Она ставит в центре повествования космических авантюристов и показывает, как эти уникальные персонажи становятся сплоченной командой и совместно преодолевают разные трудности.

Все это сдабривается шикарным юмором и конфликтом с серьезной организацией — Церковью Вселенской Истины. Смесь вышеупомянутых элементов получилась весьма свежей. При прохождении Marvel's Guardians of the Galaxy хочется постоянно двигаться вперед и наблюдать за новыми передрягами с участием Стражей. И даже некоторые недочеты в геймплее не портят общих впечатлений от игры.

Valheim — лучшая инди-игра (46 %)

Причины победы Valheim в целом понятны. Несмотря на релиз в раннем доступе Steam, в игре уже есть много контента. Она также постоянно обновляется с учетом отзывов пользователей. Разработчики идут на контакт и стараются выполнять пожелания аудитории. Второй важный момент — геймплейная концепция. В Valheim реализовано много механик — строительство, сражения, добыча ресурсов, исследование мира и так далее. Но все они сделаны максимально удобными для пользователей.

Игра не стремится наказывать за неудачи, как другие симуляторы выживания. Она, наоборот, мотивирует изучать окружение, а после поражения подталкивает к новым попыткам достичь цели. Да и приятная графика с невысокими системными требованиями сыграли свою роль. Благодаря вышеперечисленным факторам Valheim привлекла большую и преданную аудиторию, которая продолжает развлекаться в проекте.

Sherlock Holmes Chapter One — игра с лучшим сюжетом (23 %)

А вот и один из главных сюрпризов голосования. Украинский детектив Sherlock Holmes Chapter One обогнал Marvel's Guardians of the Galaxy всего на один процент и вырвал победу. Сюжет в проекте строится по привычной для серии схеме — есть сквозная линия с расследованием смерти матери Холмса и отдельные дела, которые позволяют добывать важные улики.

Преступления, которые входят в основную историю, невероятно увлекают. Они раскрываются очень неспешно и нередко заставляют игрока менять свое мнение. Многослойная подача вкупе с необычными условиями делают сюжетные расследования поистине невероятными. А если добавить сюда геймплей, который действительно превращает пользователя в детектива, то получится добротный коктейль. Такой выпиваешь залпом и сразу просишь повторить.

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — разочарование года (53 %)

У многих пользователей GTA III, Vice City и San Andreas — это любимые части серии. Они напоминают о временах, когда свободных вечеров было больше, забот — меньше, а игры — лучше. Фанаты надеялись, что Grand Theft Auto: The Trilogy вернет ностальгические чувства, да еще и в красивой обертке. А она взяла и смыла все надежды в сортир.

На релизе сборник ремастеров оказался неудобоваримой совокупностью багов и отвратительных графических решений. Недочеты проекта можно перечислять едва ли не бесконечно, но лучше просто посмотреть на изуродованную модель Кэнди Сакс. Ее внешний вид — это воплощение дна, которое пробила Grand Theft Auto: The Trilogy. Мы полностью согласны с вердиктом наших читателей: так испоганить классику еще нужно было постараться.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — самая ожидаемая игра 2022 года (45 %)

А разве кто-то сомневался? S.T.A.L.K.E.R. — одна из самых популярных и узнаваемых франшиз на просторах Украины. Ее продолжают любить и ценить, хотя с момента релиза последней части, Call of Pripyat, прошло двенадцать лет. И вот GSC Game World готовится выпустить полноценный сиквел, да не абы какой. Она обещает масштабный открытый мир, вариативный сюжет с кучей моральных дилемм, улучшенный искусственный интеллект и проработанные механики выживания.

Вырисовывается настоящая игра мечты, в которой захочется зависнуть на сто, двести или даже пятьсот часов. Теперь главное, чтобы GSC не подкачала с реализацией. На бумаге все выглядит превосходно, однако большой геймплейной демонстрации S.T.A.L.K.E.R. 2 аудитория все еще не видела.

Resident Evil Village — лучший хоррор (77 %) и игра года (23 %)

Доминирование Resident Evil Village среди хорроров было предсказуемым. Популярность бренда, высокий бюджет и общее качество в совокупности превращаются в каток, который переезжает конкурентов. А вот признание ужастика лучшей игрой 2021 года стало неожиданностью. Проект вышел еще весной и мог легко потеряться среди осенних релизов, но, видимо, он подарил нашим читателей больше всего ярких эмоций.

Village и правда достойна главного приза, ведь это отменный хоррор с большим разнообразием эпизодов. Геймплей в игре берет лучшее от четвертой и седьмой частей серии. Разработчики позаботились о крутых врагах, запоминающихся персонажах, напряженных битвах с боссами и увлекательных головоломках. А еще в проекте есть поистине пугающие моменты, от которых на спине возникают струйки холодного пота. Остается только поздравить Capcom и пожелать ей не сбавлять оборотов.

Назар Степорук