После ошеломительного успеха анимационного фильма о Марио фанаты могут надеяться на новую экранизацию.

Анимационный фильм "Супербратья Марио в кино" стал огромным успехом для Nintendo и Illumination. Картина собрала в прокате более $1 миллиарда. И этого удалось достичь вопреки плохим отзывам от прессы. На фоне финансовых достижений картины Nintendo заявила, что будет выпускать больше экранизаций. А первым кандидатом на адаптацию может стать серия The Legend of Zelda.

Такой вывод напрашивается из слов продюсера франшизы Эйдзи Аонумы. В интервью изданию Polygon руководитель ответил, что заинтересован в экранизации The Legend of Zelda. Но одного его желания недостаточно для появления адаптации. Аонума также подчеркнул необходимость сделать все правильно в случае создания картины.

На фоне ошеломительного успеха The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo действительно может задуматься о переносе серии на большие экраны. Игра уже стала лучшей в истории по версии агрегатора Opencritic.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — основные подробности

В проекте пользователей ждет новая история и расширенное количество игровых механик. Разработчики вдохновлялись идеями, которые не удалось реализовать в Breath of the Wild.

Мир в Tears of the Kingdom перекочевал из предыдущей части, но значительно разросся в размерах. Например, Линк может исследовать сооружения на небесных островах.

Из геймплейных возможностей в сиквеле стоит отметить строительство разнообразных механизмов, возвращение предметов в исходную форму и несколько новых способов взаимодействия с окружением.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла 12 мая 2023 года эксклюзивно на Nintendo Switch.

