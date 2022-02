Игра выйдет уже 25 марта.

Tango Gameworks — это студия Синдзи Миками, создателя Resident Evil. Ранее она выпустила две части хоррора с элементами выживания The Evil Within, а сейчас трудится над экшеном Ghostwire: Tokyo. Недавно Sony провела онлайн-шоу State of Play, которое посвятили игре. В рамках трансляции показали много геймплейных кадров проекта, а его отдельные подробности опубликовали в блоге PlayStation. Мы отобрали главное в этом материале.

В Ghostwire: Tokyo демонстрируется район Сибуя современного Токио. На город опустился загадочный туман, который стер грань между потусторонним миром и реальностью. Все люди исчезли, а разобраться в таинственных событиях должен главный герой по имени Акито. В его голове поселился дух детектива Кей-Кея. Персонажи должны научиться уживаться и действовать сообща. По словам разработчиков, герои будут часто спорить из-за разных взглядов на те или иные события.

Противниками в Ghostwire: Tokyo станут Пришлые. Эти сверхъестественные существа обладают интересным дизайном, например, часть врагов напоминает бизнесменов во фраках, у которых нет лица. Главным оружием Акито в сражениях станут потоки эфира. Чтобы использовать их, нужно освоить специальные жесты. Чарам можно будет придать форму одной из четырех стихий — ветра, воды, огня и земли. От их грамотного выбора и сочетания зависит победа в сражениях.

Другие детали Ghostwire: Tokyo

Три стихии станут аналогом оружия. Ветер — пистолетом, вода — дробовиком, огонь — базукой. А земля предназначена исключительно для защиты. Есть также снаряжение для скрытного устранения противников, например, луки. Игроки вольны сами выбирать, как сражаться с врагами.

По миру Ghostwire: Tokyo разбросаны ворота тории, из которых течет скверна. После их очищения можно будет посетить ранее скрытые территории.

В игре заготовлено много интересных заданий, которые вдохновлены японским фольклором. Окружение и враги выполнены в тех же традициях.

На улицах Токио встречаются духи жителей. Их можно заключать в бумажные фигурки и с помощью специальных таксофонов отправлять за пределы города.

Акито повстречает немало дружелюбных екаев. Так называются духи в японской мифологии. Некоторые из них выполняют роль торговцев, а другие выдают второстепенные миссии.

Ghostwire: Tokyo выйдет 25 марта 2022 года на ПК и PlayStation 5 в качестве годичного консольного эксклюзива.

