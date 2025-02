Главную роль сыграет звезда кинокомикса Marvel "Шан-Чи" Сима Лю.

Фанаты Sleeping Dogs давно мечтают о возвращении франшизы, и похоже, у неё появился новый шанс.

По данным источников IGN, производство фильма уже идёт, а актёр Сима Лю, известный по роли Шан-Чи в Marvel, исполнит главную роль детектива Вэй Шэня и выступит продюсером.

Проектом занимается Story Kitchen, студия, специализирующаяся на адаптациях видеоигр. Она уже работала над "Соником в кино" и анимационной Tomb Raider для Netflix, а также разрабатывает фильмы по Streets of Rage и It Takes Two. По данным IGN, сценарист и режиссёр уже назначены, но их имена пока не раскрываются.

Первая попытка экранизации Sleeping Dogs была анонсирована ещё в 2017 году с Донни Йеном в главной роли, однако этот проект так и не дошёл до производства. Недавно сам Йен подтвердил, что фильм был официально отменён.

Сима Лю также намекнул, что хочет вернуть франшизу в игровой форме:

"Сначала фильм, а потом - сиквел игры для всех… Это всегда было мечтой".

Немного про Sleeping Dogs

Sleeping Dogs — это экшен с открытым миром, вышедший в 2012 году на ПК PS3 и Xbox 360. Игра рассказывает о детективе Вэй Шэне, который под прикрытием проникает в триады Гонконга. Геймплей сочетает в себе зрелищные рукопашные бои, динамичные перестрелки, погони на машинах и проработанный город, вдохновлённый реальным Гонконгом. Несмотря на тёплый приём от игроков и критиков, а также сравнения с GTA, проект не оправдал коммерческих ожиданий Square Enix. Запланированный сиквел так и не увидел свет, а студия United Front Games закрылась в 2016 году.

