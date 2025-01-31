В игре сложный нарратив и комплексные персонажи, поэтому было решено сразу снять экранизацию.

Не успела игра выйти, а уже получила зелёный свет для адаптации. Clair Obscur: Expedition 33, JRPG под издательством Xbox, вдохновлённая Final Fantasy и Persona , станет основой для нового фильма.

По данным Variety, разработчики из Sandfall Interactive работают над экранизацией совместно со Story Kitchen, а издателем проекта выступит Kepler Interactive. В настоящее время идёт подбор актёров и режиссёра.

Представители Story Kitchen, Дмитрий М. Джонсон и Майк Голдберг, отметили, что игра обладает сильным сюжетом и глубоко проработанными персонажами, что делает её идеальной основой для фильма, способного заинтересовать не только геймеров, но и широкую аудиторию.

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Clair Obscur - дебютный проект Sandfall Interactive. Его события разворачиваются в мире, который терроризирует загадочная волшебница Художница. Каждый год она оставляет новое число на своём монолите, и все люди этого возраста бесследно исчезают. Чем ниже становится число, тем меньше времени остаётся у героев, чтобы остановить её.

Глава Sandfall Interactive Гийом Брош заявил, что сотрудничество с Story Kitchen позволит расширить вселенную игры за пределы индустрии. По его словам, студия стремится создать глубокую и эмоциональную историю, которая в формате кино сможет раскрыться с новой стороны.

Релиз Clair Obscur: Expedition 33 запланирован на 24 апреля. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. Но вот премьеры фильма придётся ещё подождать.

Ранее мы рассказывали, что новый фильм по Resident Evil в разработке, он будет настоящим хоррором. Срежессирует картину Зак Креггер, автор "Варвара".

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