Для этого нужно быть владельцем Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

Комплект ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition отметился отвратительным качеством. Обновленные GTA III, Vice City и San Andreas страдали от множества багов, технических недочетов и странных визуальных решений. Пользователи активно критиковали переиздания и ставили им низкие оценки на Metacritic. Чтобы немного успокоить аудиторию, Rockstar Games подарила владельцам ремастеров оригинальные игры. А сейчас студия решила снова задобрить аудиторию.Читайте такжеПокупателям GTA: The Trilogy на ПК раздали оригинальные игры – это разозлило владельцев консолей

Разработчики предлагают всем покупателям Grand Theft Auto: The Trilogy бесплатно получить один проект на выбор из каталога Rockstar. В список входят Bully: Scholarship Edition, LA Noire, Max Payne 3, Grand Theft Auto IV: Complete Edition и Grand Theft Auto V: Premium Edition. Если у пользователя есть все игры из списка, то ему предложат $1,25 миллиона для GTA Online или 55 золотых слитков для Red Dead Online. Акция действует до 5 января, но проходит она только на ПК, как и в случае с раздачей оригинальных GTA III, Vice City и San Andreas. Владельцы консолей снова останутся без подарков.

Коротко о недочетах Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition

В ремастерах почти каждый аспект визуальной составляющей был исполнен плохо. Это касается текстур, моделей, эффектов, растительности, освещения и прочего.

Обновленные версии также страдали от засилья багов. Некоторые из них ощутимо мешали проходить игры.

С момента запуска ремастеры получили несколько патчей, которые устранили часть проблем. Например, они исправили дождь в San Andreas, из-за которого ничего не было видно.

Автор: Назар Степорук