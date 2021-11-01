В ролике показали немало знакомых персонажей из игры.

Студия Riot Games в партнерстве с Netflix представили премьерный трейлер анимационного сериала "Аркейн" по мотивам популярной МОВА League of Legends. В ролике раскрыли центральные конфликты в сюжете и показали немало знакомых персонажей.

Действие грядущей картины разворачивается на границе Зауна и Пилтовера — двух неразрывно связанных городов. Они считались колыбелью прогресса, пока в мире League of Legends не изобрели хекстек. Это технология, с помощью которой любой человек способен контролировать магическую энергию. С момента ее появления равновесие между Зауном и Пилтовером начало стремительно нарушаться.

Основная сюжетная линия "Аркейн" посвящена сестрам Джинкс и Вай, а также их нелегким отношениям. В ролике показали и других знакомых персонажей из League of Legends. Например, в одном из эпизодов своим фирменным молотом сверкнул Джейс. А еще зрителям продемонстрировали встречу Вай с Кейтлин, шерифом Пилтовера.

Важная информация об "Аркейн"

Анимационный сериал будет разделен на три части по три эпизода. Первая выйдет 7 ноября, вторая — 13 ноября, а третья — 20 ноября.

Дебютную серию все желающие смогут посмотреть на Twitch. Во время трансляции зрители получат шанс выиграть косметические предметы для проектов Riot Games.

Автор: Назар Степорук