На презентации PlayStation 5 могут показать Horizon Zero Dawn 2, Gran Turismo 7 и God of War 2

Долгожданная презентация состоится уже сегодня вечером.

Сегодня, 11 июня, состоится презентация Future of Gaming, на которой будут показаны новые игры для PlayStation 5.

Читайте такжеПрезентация PlayStation 5 пройдет 11 июня

Sony не сообщала, сколько игр будет показано, однако известно, что мероприятие будет длиться около полутора часов. Поэтому можно предположить, что новинок будет много.

За последние несколько месяцев в сети появилось множество инсайдерских слухов о тайтлах, которые готовит компания. Игры, которые могут показать на Future of Gaming, можно условно разделить на две категории: те, о которых писали больше всего, и те, которым досталось чуть меньше внимания.

К первой категории можно отнести Horizon Zero Dawn 2, New Ratchet and Clank, Gran Turismo 7, Demon's Souls Remake, перезапуск Silent Hill, ремастер Bloodborne, новую часть Resident Evil и Call of Duty 2020.

Менее упоминаемыми (но не менее интересными) были слухи о выходе Final Fantasy XVI, Starfield, ремастера Red Dead Redemption, новых частях Crash Bandicoot и Batman, GhostWire: Tokyo, игры по Гарри Поттеру, God of War 2, Marvel's Spider-Man 2, BioShock 4, Far Cry 6 и неназванного проекта Хидео Кодзимы.

Также будет удивительно, если на сегодняшней презентации нам не покажут новый материал о первой официальной игре для PlayStation 5 - Godfall. Сейчас о ней известно немного: игра будет фокусироваться на сражениях в ближнем бою и кооперативном режиме.

Какие из этих слухов окажутся правдой, проверим уже сегодня, в 23:00, во время показа Future of Gaming. Трансляцию можно будет посмотреть на нашем сайте.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram