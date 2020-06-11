Новые игры для PlayStation 5 покажут уже сегодня (видео)

Трансляция Future of Gaming пройдет в 23:00 по киевскому времени.

Сегодня, 11 июня, состоится трансляция Future of Gaming, на которой будут показаны новые игры для консоли PlayStation 5.

Трейлер презентации PlayStation 5

Трансляцию можно будет посмотреть на официальных каналах PlayStation на Twitch и YouTube в 23:00 по киевскому времени.

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В официальном блоге PlayStation компания предупредила, что стрим пройдет в качестве 1080p с частотой 30 кадров в секунду. «Это позволило нам облегчить производственный процесс в сложившейся ситуации, когда многие наши сотрудники и разработчики работают из дома. Игры, которые вы увидите, будут выглядеть еще лучше, когда вы будете играть в них на PS5 и на телевизоре 4K», – сообщили в PlayStation.

Также в компании порекомендовали смотреть трансляцию Future of Gaming в наушниках, поскольку в презентацию были добавлены специальные звуковые эффекты, которые будет сложнее оценить с телефона или через динамики ноутбука.

Напомним, изначально презентация Future of Gaming должна была пройти 4 июня, но ее было решено перенести из-за массовых протестов в США.

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