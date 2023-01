Опрос организовало издание IGN.

В конце прошлого года было проведено исследование на основе поискового трафика, которое позволило определить 10 самых ожидаемых игр 2023-го. А сейчас появился аналогичный рейтинг, но с кардинально другими результатами. Он был сформирован на основе масштабного пользовательского голосования.

Опрос провело западное издание IGN — одно из самых популярных и именитых в индустрии. Общее количество респондентов определить не удалось, так как голосование делилось на раунды, в которых предлагалось выбрать одну из двух новинок. Затем на основе побед и поражений каждого из претендентов в "дуэлях" формировался список из самых ожидаемых игр. Возле каждого проекта присутствует процент фанатов, которые его выбрали.

Первую позицию в рейтинге с минимальным отрывом занял экшен про Человека-паука Marvel's Spider-Man 2. На втором месте расположилась The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, что в целом ожидаемо, ведь серию очень любят на Западе. А замыкает первую тройку Star Wars Jedi: Survivor — новый блокбастер во вселенной "Звездных войн". В первой половине рейтинга также находятся экшен-RPG Starfield и новая игра по "Гарри Поттеру" Hogwarts Legacy.

Видео дня

10 самых ожидаемых игр 2023 года на основе пользовательского голосования

Marvel's Spider-Man 2; The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom; Star Wars Jedi: Survivor; Starfield; Hogwarts Legacy; Final Fantasy XVI; Ремейк Resident Evil 4; Ремейк Dead Space; Assasin's Creed Mirage; Diablo IV.

Полный список из 45 проектов можно посмотреть по ссылке. В нем присутствуют Kerbel Space Program 2, Company of Heroes 3, Minecraft Legends, Homeworld 3, Payday 3, Sons of the Forest и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: