В конце прошлого года было проведено исследование на основе поискового трафика, которое позволило определить 10 самых ожидаемых игр 2023-го. А сейчас появился аналогичный рейтинг, но с кардинально другими результатами. Он был сформирован на основе масштабного пользовательского голосования.
Опрос провело западное издание IGN — одно из самых популярных и именитых в индустрии. Общее количество респондентов определить не удалось, так как голосование делилось на раунды, в которых предлагалось выбрать одну из двух новинок. Затем на основе побед и поражений каждого из претендентов в "дуэлях" формировался список из самых ожидаемых игр. Возле каждого проекта присутствует процент фанатов, которые его выбрали.
Первую позицию в рейтинге с минимальным отрывом занял экшен про Человека-паука Marvel's Spider-Man 2. На втором месте расположилась The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, что в целом ожидаемо, ведь серию очень любят на Западе. А замыкает первую тройку Star Wars Jedi: Survivor — новый блокбастер во вселенной "Звездных войн". В первой половине рейтинга также находятся экшен-RPG Starfield и новая игра по "Гарри Поттеру" Hogwarts Legacy.
10 самых ожидаемых игр 2023 года на основе пользовательского голосования
- Marvel's Spider-Man 2;
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;
- Star Wars Jedi: Survivor;
- Starfield;
- Hogwarts Legacy;
- Final Fantasy XVI;
- Ремейк Resident Evil 4;
- Ремейк Dead Space;
- Assasin's Creed Mirage;
- Diablo IV.
Полный список из 45 проектов можно посмотреть по ссылке. В нем присутствуют Kerbel Space Program 2, Company of Heroes 3, Minecraft Legends, Homeworld 3, Payday 3, Sons of the Forest и другие.