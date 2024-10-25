Геймдиректорка нового проекта Obsidian Керри Пател рассказала новые детали о боевой системе.

До выхода масштабной RPG Avowed, нового проекта от Obsidian Entertainment, создателей Fallout: New Vegas, осталось всего несколько месяцев. В интернете появляется всё больше деталей об игре.

Геймдиректорка Avowed Керри Пател дала интервью Edge Magazine, в котором рассказала об особенностях боевой системы проекта. По её словам, в игре не будет ситуаций, когда героя окружает толпа врагов, а сам игрок остаётся дизориентированным, не понимая откуда прилетит удар. "Мы даём игрокам полную информацию об окружающем их пространстве"

Но ведь разработчики не могут прилепить герою пару глаз на затылок, чтобы игрок знал, что происходит у него за спиной. Керри добавила, что они разработали несколько хитроумных решений, чтобы игрок понимал всю ситуацию на поле боя, несмотря на то, что его обзор ограничен камерой от первого лица. Например, напарники всегда будут предупреждать о приближающихся врагах и первыми начнут вас защищать.

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Система с напарниками поможет держать игрока в напряжении в бою, но при этом избегать нечестных ситуаций, когда герой получает урон из ниоткуда. Кроме этого, искусственный интеллект врагов настроен так, чтобы они не атаковали игрока со спины.

Релиз Avowed запланирован на 18 февраля. Игра выйдет на ПК и Xbox Series. Также проект будет доступен в Xbox Game Pass с первого дня релиза.

Напомним, что мы рассказывали о блогере, который смог пройти Baldur's Gate 3 от первого лица с помощью модов. Свен Винке, директор Baldur's Gate 3 заметил эксперимент контент-мейкера и поделился, что теперь хочет пройти игру так же.

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