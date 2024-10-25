Блогер сравнил игру со Skyrim. Теперь Свен Винке хочет повторить эксперимент.

Baldur's Gate 3 всё ещё может удивлять своей просторностью для экспериментов. В этот раз фанат смог пройти игру полностью от первого лица, такого режима камеры он добился с помощью десятка модов.

Такой опыт поставил автор YouTube канала Proxy Gate Tactician. Игрок задался целью пройти игру от первого лица чтобы узнать, станет ли игра ещё более иммерсивной, или же просто сломается из-за незапланированного разработчиками способа прохождения.

Первое, что заметил блогер - это насколько интересно разглядывать потолки на локациях, ведь Larian никогда не задумывала, что игроки смоут их видеть. Также автор подметил, что бои в игре теперь намного серъёзнее, ведь когда условный Иллитид стоит прямо перед твоими глазами, то опасность кажется более явной.

Также Proxy Gate Tactician столкнулся и с трудностями. Передвижение по миру, а в частности взбирания на возвышенности с помощью прыжков, может быть затруднено, ведь теперь игрок не видит, куда прыгать, а следовательно и не может отдать команду персонажу.

Но даже несмотря на это, прохождение игры от первого лица принесло автору массу удовольствия. Proxy Gate Tactician сравнивает такой режим игры с TES V: Skyrim в плане ощущений от новых открытий и масштабов мира. Автор рассказал, что все локации в игре, а особенно города, теперь ощущаются более величественными и ещё больше подталкивают на исследования.

На видео блогера обратил внимание Свен Винке, глава Larian Studios и руководитель разработки Baldur's Gate 3. Разработчик остался в восторге от идеи и теперь хочет сам повторить такое прохождение.

В описании к видео автор оставил список модов, с помощью которых он смог добиться таких настроек камеры. Также он пообещал в ближайшее время сделать видеотуториал по установке и настройке модификаций.

Ранее мы сообщали, что масштабная модификация для Fallout 4, которая должна была перенести первую часть серии на современный движок, - закрыта. Авторы столкнулись с выгоранием и у них не хватает ресурсов для завершения проекта.

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