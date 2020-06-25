В Epic Games Store можно получить бесплатно сразу две игры
В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store можно получить бесплатно сразу две игры: приключенческий проект AER Memories of Old, а также игру по мотивам сериала «Очень странные дела» – Stranger Things 3: The Game.
О чем AER Memories of Old
AER Memories of Old – это приключенческая игра, которая рассказывает о девушке, умеющей превращаться в птицу. В игре предстоит исследовать руины древнего мира и узнавать тайны, которые они хранят.
Трейлер AER Memories of Old
Получить AER Memories of Old бесплатно можно здесь.
О чем Stranger Things 3: The Game
Stranger Things 3: The Game – это кооперативная игра по мотивам третьего сезона сериала «Очень странные дела». Игрокам нужно будет управлять героями сериала, выполнять различные квесты и сражаться с врагами.
Трейлер Stranger Things 3: The Game
Получить Stranger Things 3: The Game бесплатно можно здесь.
Раздача продлится в Epic Games Store до 2 июля. Следующей бесплатной игрой станет многопользовательский экшн Conan Exiles.