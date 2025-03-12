Warhorse хочет расширить штат до 300 человек.

Warhorse Studios продолжает развивать Kingdom Come Deliverance, и успех игры только укрепил амбиции разработчиков.

Пиар-менеджер студии, Sir Tobi, поделился планами на будущее, которые включают расширение команды до 300 человек.

Кроме того, студия намерена не только продолжать развивать Kingdom Come Deliverance, но и создавать новые франшизы. Вдохновлённые подходом CD Projekt RED, Warhorse больше не будет бросать все силы на один проект, а будет работать над несколькими играми одновременно.

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Сейчас в студии работает около 250 человек, которые занимаются исправлением багов в Kingdom Come Deliverance 2 и разработкой DLC.

Отличительной чертой новых амбиций Warhorse является желание развивать Kingdom Come Deliverance в более крупную франшизу, а также создание оригинальных проектов, которые могут принести студии успех.

Что касается DLC для Kingdom Come Deliverance 2, то пиар-менеджер отметил, что первое дополнение будет небольшим, а последнее - более масштабным. По его словам, студия планирует завершить работу над второй частью игры в конце этого года, после чего переключится на другие проекты.

Ранее Sir Tobi рассказывал, что разработчики из Warhorse нашли карту звёздного неба 1403 года и воссоздали её в Kingdom Come: Deliverance 2. Это будет полезно для игроков, которые будут играть в режиме хардкор, где нет отметок на карте.

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