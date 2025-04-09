Если запись катсцен похожа на съёмки фильма, то озвучивание реплик в открытом мире - это разговор сам с собой в маленькой будке.

На премии BAFTA Том МакКей, актёр, озвучивший главного героя Kingdom Come: Deliverance 2 поделился впечатлениями от работы над проектом, назвав озвучку "довольно одиноким опытом" и "настоящим марафоном".

Сценарий Kingdom Come: Deliverance 2 включает около 2,2 миллиона слов - это абсолютный рекорд для видеоигр. И все эти реплики МакКею пришлось записывать в студии, в полном одиночестве, с двумя режиссёрами по ту сторону стекла. В общей сложности более 500 часов за микрофоном:

"Это совсем не то же самое, что перформанс-кэпчер. Там всё больше похоже на театр: ты в костюме, рядом другие актёры, атмосфера живого взаимодействия. А вот озвучка - это изоляция и выносливость. Но при этом она даёт не меньше удовлетворения".

Причина столь объёмной работы - нелинейность самой игры. Kingdom Come: Deliverance 2 - это открытый мир с массой вариантов выбора: "Игрок становится режиссёром. Он решает, куда ты пойдёшь и кем ты станешь. А моя задача - озвучить все возможные версии этого персонажа. Это сложно, но и невероятно интересно".

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что разработчики Kingdom Come увековечили умершего кота фаната. Один из игроков поблагодарил Warhorse за игру, после чего получил от разработчиков открытку.

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