Игроки могут заработать до $50 в час дизайном интерьеров в Animal Crossing

Британская компания Olivia's открыла вакансию консультантов по интерьерам для игры.

Британская компания Olivia's открыла вакансию консультантов по интерьерам для игры Animal Crossing: New Horizons.

Дизайнеры должны помогать игрокам обустраивать виртуальные дома, не выходя за рамки бюджета клиента, говорится на сайте компании.

В Olivia's обещают, что помогут сделать жилища игроков максимально "гармоничными".

Самые успешные дизайнеры виртуальных интерьеров могут получать 40 фунтов (почти 50 долларов) в час.

Animal Crossing: New Horizons - симулятор жизни, разработанный Nintendo EPD и изданный Nintendo для гибридной консоли Nintendo Switch 20 марта 2020 года. Игровой процесс протекает на необитаемом острове. Игрок берет на себя роль настраиваемого жителя-человека, прибывающего на остров после покупки пакета услуг у Тома Нука. Исследуя остров в реальном времени, игрок может делать это любым удобным ему способом, собирая и обрабатывая предметы, ловя насекомых и рыбу, и превращая необитаемый остров в город с антропоморфными животными.

Напомним, модный дом Valentino и бренд Marc Jacobs выпустили виртуальные коллекции одежды для игры Animal Crossing: New Horizons.