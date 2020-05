Игроки могут заработать до $50 в час дизайном интерьеров в Animal Crossing

Британская компания Olivia's открыла вакансию консультантов по интерьерам для игры Animal Crossing: New Horizons.

Дизайнеры должны помогать игрокам обустраивать виртуальные дома, не выходя за рамки бюджета клиента, говорится на сайте компании.

В Olivia's обещают, что помогут сделать жилища игроков максимально "гармоничными".

Самые успешные дизайнеры виртуальных интерьеров могут получать 40 фунтов (почти 50 долларов) в час.

That's a wrap for my #TwinPeaks 'Double R Diner'... pic.twitter.com/4zWxmFH2sL