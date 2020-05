Civilization VI получит шесть новых дополнений

Первое DLC выйдет уже 21 мая.

Студия Firaxis Games анонсировала сезонный абонемент New Frontier Pass для пошаговой стратегии Civilization VI. В него войдут шесть новых дополнений.

Об этом разработчики сообщили на официальном сайте игры.

«Благодаря абонементу New Frontier мы не только будем выпускать новые материалы на постоянной основе, но и получим больше возможностей оставаться на связи с игроками все то время, пока продолжаем работать над следующими наборами дополнений», – отметил ведущий дизайнер игры Энтон Стренгер.

Первое DLC из сезонного абонемента New Frontier Pass выйдет уже 21 мая. В него войдут две новые цивилизации – Майя и Великая Колумбия. Дополнение добавит в игру новый режим «Апокалипсис», новых лидеров, чудеса природы и города-государства.

Следующие DLC появятся в июле, сентябре и ноябре. Два последний дополнения выйдут уже в 2021 году – в январе и марте. Абонемент New Frontier будет доступен на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. На платформах Android и iOS он выйдет позже. Всем, кто купит New Frontier разработчики подарят эксклюзивные игровые материалы «Персона: Теодор Рузвельт» и «Персона: Екатерина Медичи», куда войдут новые модели лидеров и прочие бонусы.

Кроме того, в студии отметили, что каждое дополнение можно будет приобретать отдельно.