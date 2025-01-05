Но в то же время Кен Левин не хочет недооценивать ИИ.

Геймдизайнер Кен Левин, известный как создатель серии BioShock, рассказал, что пока не слишком опасается влияния искусственного интеллекта на игровую индустрию. По его словам, у технологии есть большой потенциал, однако она ещё далека от того, чтобы полностью заменить творческий подход разработчиков.

В интервью Gameindustry.biz разработчик поделился, что по его мнению, современные нейросети чаще выполняют роль навороченного гаджета, чем настоящего соавтора. В частности, они пригодны для ведения баз данных, сортировки баг-репортов и другой рутинной работы: "ИИ пока не умеет писать полноценную 20-страничную историю со стройной драматургией. Он может сгенерировать красивые сценарии и сцены, но ему не хватает глубины и связности, необходимых для сложного повествования".

Разработчик уверен, что основное препятствие для ИИ - так называемая "проблема постоянства", из-за которой система не запоминает и не понимает контекст в полном объёме. Он допускает, что технология в будущем может преодолеть эти ограничения, но пока ей требуется значительная доработка:

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"Мы не применяем генеративный ИИ для концепт-арта или игрового дизайна. Он ещё не умеет рассказывать сложные и захватывающие истории"

При этом Левин признаёт, что недооценивать нейросети в долгосрочной перспективе не стоит. Он не исключает, что при совмещении с другими технологиями искусственный интеллект может достичь куда больших высот. Но, судя по текущему состоянию дел, угроза массовой замены разработчиков остаётся маловероятной, и в обозримом будущем едва ли что-то кардинально изменится.

Ранее мы рассказывали, что новая игра Кена Левина Judas признана одной из самых ожидаемых игр ближайших лет.

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