Актер Том Холланд рассказал новые подробности о фильме по серии игр Uncharted

Холланд назвал Uncharted 4 одной из своих любимых игр.

Том Холланд, который сыграет Нейтана Дрейка в экранизации серии компьютерных игр Uncharted, поделился новыми подробностями о фильме.

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В интервью IGN актер рассказал, что картина будет вдохновлена игрой Uncharted 4: A Thief's End.

"Если честно, Uncharted 4 - одна из моих любимых игр. Просто невероятная. И фильм зачастую брал вдохновение из нее", - отметил Холланд.

Он также рассказал, что съемки фильма начнутся примерно через четыре недели. По словам Холланда, его персонаж будет во многом похож на Нейтана Дрейка из игр, однако мы увидим "новую историю" о герое в молодости.

Подытоживая, актер пообещал, что фильм по Uncharted будет "очень крутым".

Выход фильма "Неизведанное: Удача Дрейка" запланирован на 2021 год.

Напомним, в производстве Activision Blizzard Studios находятся мультфильм по вселенной Overwatch и аниме, основанное на серии Diablo.