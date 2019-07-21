Зеленский проголосовал на выборах в Раду
12:32, 21 июля 2019Выборы 2019
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Глава государства пришел на избирательный участок в Оболонском районе столицы вместе с женой Еленой около 12.00.
Зеленский проголосовал на парламентских выборах / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.
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Как передает корреспондент УНИАН, Зеленский пришел на избирательный участок в Оболонском районе столицы вместе с женой Еленой около 12.00.
Он сказал, что проголосовал за партию, к которой очень хорошо относится.
Напомним, сегодня в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись в восемь утра и будут работать до 20 часов вечера.
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Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019