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Зеленский проголосовал на выборах в Раду

12:32, 21 июля 2019
Выборы 2019
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Зеленский проголосовал на парламентских выборах / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, Зеленский пришел на избирательный участок в Оболонском районе столицы вместе с женой Еленой около 12.00.

Он сказал, что проголосовал за партию, к которой очень хорошо относится.

Напомним, сегодня в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись в восемь утра и будут работать до 20 часов вечера.

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Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019
Теги: #Верховная Рада#выборы#Владимир Зеленский