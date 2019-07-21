цей матеріал доступний українською

Сегодня украинцы выбирают новую Верховную Раду

08:00, 21 июля 2019
Выборы 2019
236 0
В Украине открылись избирательные участки / Фото УНИАН

Сегодня в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись в восемь утра и будут работать до 20 часов вечера.

Читайте такжеГолосование на украинских парламентских выборах стартовало за рубежом

Украинцы выбирают новый парламент по смешанной системе – часть нардепов пройдут по партийным спискам, а часть – как мажоритарщики по своим избирательным округам.

Таким образом, избиратели получат на участке два бюллетеня: со списками партий и кандидатами-мажоритарщиками. В каждом бюллетене необходимо поставить по одной отметке.

Ранее УНИАН рассказал, как узнать избирательный участок, на котором вам нужно будет проголосовать, а также где найти список кандидатов в депутаты-мажоритарщики, которые идут на выборы за вашим избирательным округом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019
Теги: #Рада#выборы