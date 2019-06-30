У Вакарчука пожаловались, что не смогли качественно отобрать мажоритарщиков на востоке Украины

В партии «Голос» жалуются на медийную блокаду только на местном уровне.

Партии Святослава Вакарчука Голос не удалось качественно организовать процесс отбора мажоритарщиков на Востоке.

Об этом в интервью Главкому рассказал заместитель председателя партии Голос Ярослав Юрчишин.

«Это очень сложно, потому что значительная часть людей, к кому мы обращались, отказались с аргументацией, что шансов у них нет в пророссийских регионах. Кандидаты из пророссийских сил будут там со старта иметь преимущество плюс там сильные позиции Слуги народа. Поэтому сейчас мы в этих регионах ищем самовыдвиженцев или представителей других политических сил, которые достойно могут конкурировать с олигархами-гречкосеями, и будем их поддерживать. Мы для себя оставили такую возможность», — рассказал заместитель.

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Юрчишин также подчеркнул, что изменения в конечных списках мажоритарщиков не связаны с договоренностями партии с другими политическими силами.

«На самом деле часть мажоритарщиков, проанализировав свои возможности, просто сказали, что, наверное, лучше помогут партии в другом формате. Часть людей, в отношении которых нашли негатив, мы отозвали. Плюс часть, понимая, что в их биографии есть определенные вещи, которые можно негативно подсветить, сами решили не идти, чтобы не нести угрозы партии. К сожалению, у нас даже последняя президентская кампания показывает, насколько легко политики старой формации пытаются использовать все эти черные фейки и негативную пропаганду. А мажоритарка более открыта для негативных кампаний, потому что очень персонализированная», — резюмировал он.