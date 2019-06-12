Свежий опрос показал, какие партии проходят в Раду: лидером остается "Слуга народа"

Также 10,6% избирателей могут проголосовать за "Слугу народа" если партия, которую они поддерживают сейчас, не будет участвовать в выборах.

Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг", проведенного 6-9 июня.

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Также преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа — За життя" (10,4%), "Европейская Солидарность" (7,9%), "Батькивщина" (7,5%) и партия "Голос" (6,4%).

Партию "Сила и честь" готовы поддержать 4,3%, Радикальную партию - 2,5%, партию "Гражданская позиция" - 2,4%, Рейтинг других политических сил — менее 2%.

Также 10,6% избирателей могут проголосовать за "Слугу народа" если партия, которую они поддерживают сейчас, не будет участвовать в выборах (так называемый "второй выбор"); 7,8% - могут поддержать "Батькивщину"; 6,7% - "Голос"; 6,6% - "Оппозиционную платформу - За життя"; 5,7% - "Сила и честь"; 3,9% - "Гражданскую позицию"; 3,1% - "Европейскую солидарность". Остальные партии - менее 3%.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.