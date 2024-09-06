По мнению аналитиков, успех экс-главы Белого дома может иметь ключевое значение для войны в Украине.

Победа Дональда Трампа на выборах президента США грозит кризисом безопасности в Европе масштаба Второй мировой войны. Об этом в материале для Foreign Policy пишут Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс, и Эдвард Стрингер, маршал авиации Королевских ВВС в отставке и старший научный сотрудник британского аналитического центра Policy Exchange.

Они говорят, что успех экс-главы Белого дома будет иметь последствия далеко за пределами США и может иметь ключевое значение для войны в Украине. Так, победа Трампа может оставить Европу "в затруднительном положении", и призывают лидеров на континенте начать планировать этот исход.

"К концу января 2025 года важнейшего партнера континента, Соединенные Штаты, может возглавить бывший президент Дональд Трамп, который заявил, что будет поощрять Россию делать "все, что ей заблагорассудится" с европейскими странами, которые этого не сделали. делать то, что он хотел: тратить больше на оборону. Предыдущая администрация Трампа напрягла трансатлантические отношения, и следующая итерация почти наверняка будет хуже. Освободившись от влияния традиционных республиканцев-атлантистов, которые составляли его кабинет во время его первого срока, Трамп на втором сроке столкнется с меньшими препятствиями на пути к достижению успеха", - считают эксперты. Видео дня

Они напоминают, что Трамп предупредил, что немедленно прекратит всю помощь США Киеву и потребует быстрого прекращения войны, а это, вероятно, потребует от Украины уступки значительной части своей территории России.

"И это может быть только началом. Трамп давно ставил под сомнение ценность НАТО, поэтому нельзя представить, что он лишит США обязательств защищать Европу. Он мог бы воплотить в жизнь широко распространенное предложение аналитика Сумантры Майтры по "спящему НАТО", согласно которому военные США предоставят материально-техническую поддержку как последнее средство, но оставят все остальные обязанности по обороне НАТО Европе, или пойдет по стопам президента Франции Шарля де Голля, который отстранил Францию от военного командования НАТО (но не самого альянса) в 1966 году", - считают аналитики.

По их мнению, Трамп может действовать быстро, пообещав никогда не приказывать войскам США воевать за Европу.

"В результате Европа будет вынуждена противостоять кризису безопасности такого масштаба, с которым она не сталкивалась со времен Второй мировой войны", - пишут они.

После обсуждения возможной стратегии для Европы, если такая ситуация произойдет, включая предположения о том, какие страны могут заменить военное руководство США, авторы утверждают, что страны должны действовать срочно, чтобы подготовиться.

"Время является драгоценным товаром во время войны. И сегодня, когда война стоит на пороге, а Соединенные Штаты угрожают подтолкнуть европейскую безопасность к самой опасной точке за последние десятилетия, континент тратит его впустую", - говорят аналитики.

По их мнению, европейским странам необходимо было начать планировать возможность возвращения Трампа по крайней мере год назад, когда стали очевидными высокие шансы на такой исход, дав себе больше времени для подготовки.

"Вместо этого европейские правительства засунули головы в песок. Если Трампа изберут, такой позиции придется положить конец. Европейские страны-члены НАТО будут вынуждены действовать, чтобы обеспечить безопасность континента и защитить свободу его людей. Гораздо лучше, чтобы они подходили к этой трудной задаче как можно более рационально и с как можно большей предусмотрительностью, чем беспорядочно спеша", - резюмируют эксперты.

Выборы президента США - последние новости

Стала известна дата первого "телебатла" Харрис - Трамп. Теледебаты Трамп - Харрис состоятся в Национальном конституционном центре, который расположен в Филадельфии 10 сентября.

Дебаты будет транслировать в прямом эфире канал ABC News. Начало запланировано на 21:00 по местному времени, они продлятся 90 минут с двумя рекламными паузами.

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