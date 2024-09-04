Он намерен "остановить Украину и Россию".

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Украину в попытке занизить потери.

В подкасте исследователя искусственного интеллекта Лекса Фридмана политик в очередной раз заявил, что имеет планы по завершению войны в Украине, однако сможет раскрыть их только в случае победы на президентских выборах.

"У меня есть очень точный план, как остановить Украину и Россию, и у меня есть определенная идея - возможно, не план, но идея - по Китаю. Но я не могу дать вам эти планы, потому что не смогу их использовать, они будут очень неудачными. Отчасти это неожиданность, не так ли?" - сказал Трамп. Видео дня

Американский политик обвинил Украину в предоставлении ложных данных о ее потерях в этой войне. "Если посмотреть на разрушения и здания, которые разрушаются повсюду, я думаю, что эти цифры будут намного выше. Они врут о цифрах, они пытаются их занизить", - добавил он.

Потери Украины

Напомним, в конце февраля этого года украинский президент Владимир Зеленский говорил, что во время полномасштабной войны погибла 31 тысяча защитников страны.

Летом глава государства заявлял, что на восточном и северном фронтах оккупационные войска России теряют шесть захватчиков погибшими на одного украинского бойца.

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