Теледебаты Трамп - Харрис пройдут в Национальном конституционном центре, который находится в Филадельфии.

Выборы в США запланированы на 5 ноября, и уже скоро - 10 сентября, пройдут первые дебаты между кандидатом в главы государства от Республиканской парии, экс-президентом Дональдом Трампом и его соперницей-демократом, вице-президентом Камалой Харрис.

Дебаты запланированы без зрителей в Филадельфии в Национальном конституционном центре, их будет транслировать их в прямом эфире будет канал ABC News. Начало дебатов запланировано в 21:00 по местному времени, они будут длиться 90 минут с двумя рекламными паузами.

"Микрофоны будут включены только для того кандидата, чья очередь говорить, и отключены, когда время принадлежит другому кандидату. Только модераторам будет разрешено задавать вопросы", - отмечается на канале.

Видео дня

Каждому кандидату в американские лидеры предоставят две минуты для ответа на вопросы. Заключительные выступления политиков также будут длиться по две минуты.

"Кандидаты будут стоять за трибунами в течение всего времени дебатов, и на сцене не будет разрешен никакой реквизит или заранее написанные заметки. Каждому кандидату будет предоставлена ручка, блокнот и бутылка воды. Сотрудникам предвыборной кампании не разрешается взаимодействовать с кандидатами во время рекламных пауз", - добавили журналисты.

Новости США о выборах - что уже сообщалось

Ранее кандидатом в президенты США от демократов был действующий президент Джо Байден. Политик провалил первые теледебаты с Дональдом Трампом. СМИ писали, что влиятельные демократы просили Байдена сняться с выборов. Позже президент объявил, что не будет участвовать в предвыборной гонке.

Потом американский лидер сказал, что решил не участвовать в избирательной гонке, чтобы не портить электоральные рейтинги своим однопартийцам, которые баллотируются в Конгресс (выборы в законодательный орган пройдут одновременно с президентскими).

В конце августа Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США от Демократической партии. Политик пообещала, что в случае избрания на пост главы государства, будет поддерживать Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: