Государство оплатит пассажирские билеты: 'Укрзализныця' начнет работать по новой модели

Ранее "Укрзализныця" перекрывала убытки за свой счет благодаря грузовым перевозкам.

В Украине запустили проект государственного заказа пассажирских железнодорожных перевозок в эконом-сегменте. Государство будет компенсировать "Укрзализныци" разницу между реальной ценой пассажирских билетов и себестоимостью этих перевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель министра развития общин и территорий Украины Алексей Балеста во время брифинга заявил, что решение принято по аналогии с европейской моделью заказа социально важных транспортных услуг - так называемой модели PSO (Public Service Obligation).

"Это должно обеспечить доступность билетов в социальном сегменте. Доступность по ценам, в первую очередь. Наверное, все много слышали о Public Service Obligation. Это его прототип, который мы по европейским стандартам сейчас вводим, чтобы протестировать систему", - сказал он.

Таким образом, в 2026 году на поддержку "Укрзализныци" государство выделит около 16 млрд грн. Балеста объяснил, что это решение позволит не повышать стоимость билетов для населения.

"Например, мы сейчас понимаем, что стоимость билета на поезд из Ужгорода в Харьков в купе составляет около 1000 гривень. Если мы возьмем маму с двумя детьми, которые хотят навестить своего отца-военного в Харькове, это уже будет 3000 гривень в одну сторону, а реальная себестоимость таких билетов в три раза больше. Мы понимаем, что такие цены недоступны во время военного положения. Поэтому государство вводит соответствующий инструмент, чтобы обеспечить финансирование и перекрытие разницы между себестоимостью и ценой, которая есть сейчас в "Укрзализныце", - пояснил он.

По его словам, в первую очередь государство будет компенсировать стоимость билетов на поезда дальнего следования и ночные поезда.

В свою очередь, заместитель министра финансов Украины Александр Кава сообщил, что по железной дороге Украины уже курсирует 166 пассажирских вагонов, которые были приобретены за средства государственного бюджета. При этом еще 100 вагонов было заказано в прошлом году, и поставки начнутся уже с апреля.

"Европейский подход к функционированию рынка пассажирских перевозок фокусируется на том, что тарифы должны быть доступными для пассажиров. Если цену устанавливать на уровне себестоимости, то, к сожалению, цена будет слишком высокой, и она будет неконкурентоспособной по сравнению с автобусами", - сказал Кава.

Он объяснил, что ранее "Укрзализныци" удавалось перекрывать эти убытки за счет грузовых перевозок, но ситуация меняется, и сейчас такой возможности нет.

"Сегодня сама стоимость билетов примерно на треть покрывает эту разницу (между ценой билетов и себестоимостью перевозок, - УНИАН). Вчера, по решению правительства, дан ответ, что железная дорога продолжит четко работать по графику", - добавил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

