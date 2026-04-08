ОАЭ, Кувейт и Бахрейн заявили о массированной атаке из Ирана, несмотря на перемирие

Удары в регионе Персидского залива последовали через несколько часов после того, как США и Иран объявили о прекращении огня на две недели.

Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн заявили о ракетных и дронных атаках на их территорию, несмотря на договоренность США и Ирана о двухнедельном перемирии. Об этом сообщает Al Jazeera.

Министерство обороны ОАЭ заявило, что звуки взрывов, слышные в разных районах страны, были вызваны системами противовоздушной обороны, которые перехватывали баллистические, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.

"Системы противовоздушной обороны сейчас имеют дело с ракетами и беспилотниками, прилетающими из Ирана", – отметили в министерстве.

Кувейт также заявил, что его средства ПВО перехватывают волну иранских беспилотников, запущенных с 8:00 утра (05:00 по Гринвичу). Кувейтская армия сообщила, что некоторые дроны были направлены на жизненно важные нефтяные объекты, электростанции и опреснительные установки, нанеся серьезный ущерб инфраструктуре.

Министерство обороны Кувейта отметило, что его системы ПВО отреагировали на "интенсивные вражеские атаки Ирана", добавив, что в общей сложности было сбито 28 беспилотников.

Министерство внутренних дел Бахрейна также сообщило о вероятных иранских атаках, в результате которых два человека получили ранения, через несколько часов после того, как США объявили о прекращении огня с Ираном.

Перемирие на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп сообщил, что согласился на предложение Пакистана прекратить атаки на Иран на две недели. Глава Белого дома заявил, что США уже достигли всех военных целей, которые изначально ставили, и даже добились большего.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль поддерживает решение Дональда Трампа о двухнедельном прекращении ударов по Ирану, однако это перемирие не распространяется на Ливан.

По его словам, Иерусалим также поддерживает усилия Вашингтона, направленные на устранение ядерной, ракетной и террористической угрозы со стороны Ирана.

