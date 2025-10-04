По словам Ральфа Гоффа, реакция Европы на такие действия России является неудовлетворительной.

Если западные страны не будут жестко реагировать на диверсии российских спецслужб, то возникает серьезная угроза еще большей эскалации. Об этом заявил бывший руководитель спецопераций Центрального разведывательного управления в Европе и Евразии Ральф Гофф в интервью "Эспрессо".

"Операция "Паутина" наглядно продемонстрировала внутренние слабости России. ФСБ, служба внутренней безопасности, очевидно, допустила серьезный провал. СВР, внешняя разведка, тоже не обеспечивает должной информации о намерениях и планах иностранных правительств. В то же время ГРУ сохраняет сильные позиции. Они хорошо финансируются и активно наращивают опыт в "серой зоне" - диверсионных операциях против Запада", - отметил он.

Гофф добавил, что достаточно лишь вспомнить поджог торгового центра в Польше, попытки установить взрывчатку на самолетах, которые вылетали из Литвы, или заговор с целью убийства генерального директора Rheinmetall. Все эти инциденты доказывают, что ГРУ является очень опасной и дееспособной службой, однако россияне, по его словам, способны и на еще худшие вещи.

"Пока реакцию НАТО я бы оценил как крайне неудовлетворительную. Все эти акты саботажа и экономический ущерб, нанесенный Западу, не встретили должного и решительного ответа. Путин ведет себя, как двухлетний ребенок, который постоянно испытывает границы дозволенного, и ему слишком многое сходило с рук. До сих пор он лично, равно как и его службы, не был привлечен к ответственности. Если Запад и в дальнейшем не будет реагировать жестко на его акты насилия и саботажа, возникает серьезная опасность еще большей эскалации", - предупредил экс-руководитель ЦРУ.

Угроза для Европы со стороны РФ - последние новости

Ранее издание The Economist писало о связи между войной в Украине и провокациями в Европе. По словам бывшего российского дипломата Бориса Бондарева, российский диктатор Владимир Путин может надеяться, что это частично отвлечет внимание НАТО от поддержки Украины.

"Чем больше европейцы будут чувствовать угрозу для себя, тем больше ресурсов им понадобится для собственного перевооружения, и тем меньше ресурсов будет доступно для Украины. В результате военный потенциал Киева ослабнет, и украинцам будет все сложнее поддерживать свою оборону", - подчеркнул он.

В то же время пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сделала циничное заявление о провокациях в Европе. Она считает, что Москва и Запад уже якобы вышли за рамки Холодной войны.

"Мы уже находимся в состоянии другой формы конфликта: здесь уже холодом давно не несет - здесь уже огонь, о чем говорят и сами западники", - сказала Захарова.

