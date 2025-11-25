Эти крошечные животные обитают в бассейне Амазонки в Бразилии, а также в Эквадоре, Колумбии, Боливии и Перу.

Самые маленькие в мире обезьяны - пальчиковые, или, как еще их называют, игрунки карликовые, имеют рост до 16 сантиметров и весят около 100 граммов - как пачка сливочного масла. Чем еще особенны эти удивительные существа, пишет Iflscience.

Где живут пальчиковые обезьяны

Существует два вида пальчиковых обезьян: северная карликовая игрунка (Cebuella pygmaea) и восточная карликовая игрунка (Cebuella niveiventris). Они обитают в бассейне Амазонки в Бразилии, а также в Эквадоре, Колумбии, Боливии и Перу.

Эти животные предпочитают леса вблизи берегов рек. Игрунки очень громкие и издают всевозможные звуки для общения между собой в густом лесу.

Видео дня

Какого размера пальчиковые обезьяны

Эти крошечные обезьяны имеют рост всего 12-16 сантиметров и весят 85-140 граммов. У них оранжево-коричневый мех с полосатым узором. Их хвосты длиннее тела и помогают игрункам удерживать равновесие на деревьях в джунглях.

Что едят пальчиковые обезьяны

Игрунки питаются камедью - они приспособлены к выгрызанию дырок в деревьях для доступа к камеди или древесному соку. Также они едят мелких насекомых и фрукты.

Как воспитывают потомство пальчиковые обезьяны

Период беременности у пальчиковых обезьян длится около 4,5 месяца, и самка часто рожает близнецов. О новых членах семьи заботятся отец и старшие братья и сестры. Взрослые особи обычно носят малышей на спинах.

Что грозит пальчиковым обезьянам

Будучи очень маленькими, игрунки становятся добычей для таких животных, как орлы, ястребы, змеи. Они живут семьями - до девяти обезьян с одной парой для размножения. Это помогает им защититься в лесу, поскольку больше особей способны быстрее заметить любую опасность.

Находятся ли под угрозой исчезновения пальчиковые обезьяны

Оба вида пальчиковых обезьян внесены в список уязвимых. Популяция северной карликовой игрунки сократилась на 30 процентов за последние три поколения из-за ухудшения качества среды обитания в результате вырубки лесов и прямой охоты.

Наибольшей угрозой для вида является вырубка лесов для добычи полезных ископаемых, нефти и выращивания пальмовых плантаций. Эти животные также вылавливаются для незаконной торговли.

Другие животные-рекордсмены

Ранее УНИАН писал о самой ядовитой в мире змее - тайпане. Это также одно из самых ядовитых животных в мире, однако она не считается самой смертоносной змеей в мире, поскольку живет в отдаленных местах и редко встречается с людьми. Длина этой змеи - более 2 метров, а яда в одном ее укусе хватает, чтобы убить сотню взрослых животных.

Также мы рассказывали, какая птица имеет самый большой в мире размах крыльев. Это - снежный альбатрос, более известный как странствующий альбатрос. Он имеет впечатляющий размах крыльев - до 3,5 метра. Большую часть своей жизни проводит, паря над просторными водами Южного океана.

Вас также могут заинтересовать новости: