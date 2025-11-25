Как начнется зима в Украине: метеоролог рассказала, будут ли осадки в декабре

Температурный фон будет в пределах 1-8 градусов тепла.

Ожидается, что среднемесячная температура в декабре будет выше климатической нормы, поэтому будет "больше плюсов, чем минусов". Об этом в комментарии УНИАН рассказала Наталья Голеня, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра, отвечая на вопрос относительно декабря и начала зимы в Украине.

"Пока можно сказать, что большинство расчетов дают нам выше средних многолетних значений: температурный фон - от 1 до 2-3 градусов", - сказала она и уточнила, что речь идет о значении средней месячной температуры.

По имеющимся сейчас расчетам, в начале декабря значительных осадков не будет. Температурный фон будет в пределах 1-8 градусов тепла. На юге может быть до 10-12 градусов.

Голеня добавила, что поскольку среднемесячная температура, как ожидается, будет выше климатической нормы, то в температурном фоне будет "больше плюсов, чем минусов". Эксперт отметила:

"Если даже около нуля будет колебаться, то это еще будет в пределах нормы. И даже если небольшой мороз, до 5-6 градусов".

Погода в Украине - прогноз синоптика

Как сообщалось, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что с 25 по 30 ноября на севере и западе Украины станет прохладнее. Впрочем, тепло сохранится на юго-востоке: ночью -4...+3°, днем +2...+8°; на юге и в Крыму - ночью +1...+7°, днем +7...+13°.

В то же время Горные спасатели Прикарпатья отметили, что в Карпатах уже царит настоящая зима - горы закидало снегом и сковало крепким морозом в -12 градусов. Спасатели также показали фото заснеженной вершины.

