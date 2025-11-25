Сегодняшняя дата связана со многими давними традициями нашего народа, которые дошли до наших дней. На планете празднуется важное социальное событие, а у христиан праздник 25 ноября посвящается прославленному святому. Также в этот день есть приметы на удачу.
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в Украине
В сегодняшнюю дату родилось немало известных в нашей стране личностей - хирург Николай Пирогов, писатели Иван Нечуй-Левицкий и Клим Полищук, художник Нил Хасевич, певица Марина Одольская.
Однако официально сегодня праздник не отмечается, поэтому для украинцев это обычный вторник.
Какой сегодня праздник церковный
Ранее церковь жила по старому стилю и 25 ноября чтила патриарха Иоанна Александрийского и иконы Богоматери "Милостивая". Но с принятием нового православного календаря верующим нужно знать, какой сегодня церковный праздник наступает теперь. Это день чествования апостола от 70-ти Климента I, который проповедовал в Херсонесе (современный украинский Севастополь).
Какой сегодня праздник в мире
По инициативе ООН празднуется День борьбы с насилием против женщин. В честь него правозащитные организации рассказывают о таких женских проблемах, как избиения, принуждение к интиму, лишение свободы и многое другое. К сожалению, нередко общество нередко обвиняет самих жертв, а насильники остаются безнаказанными.
Также известные такие всемирные праздники сегодня, как День гаспачо, День парфе, День домашней еды. В европейских странах 25 ноября проходят традиционные осенние ярмарки.
Какой сегодня праздник в народе
К концу осени в Киевской Руси холодало, а погода больше напоминала зимнюю. Про этот день есть такие приметы:
- если до сих пор не выпал снег, то зима будет поздней;
- выпавший снег быстро растаял - к теплому декабрю;
- если прилетели снегири, то тепла больше не будет;
- пошел дождь - к сырому остатку месяца.
Народный праздник сегодня в Украине считается удачным для неспешных начинаний. Чтобы начатое закончилось успешно, его стоит завершить не торопясь. Также есть обычай на счастье: приступая к важным делам, стоит сделать их на пустой желудок.
Что нельзя делать сегодня
В день Клима Молчальника нужно быть осторожными со словами. Запрещено ругаться, произносить злые или лживые слова, осуждать других. Не стоит унывать и жаловаться на жизнь, иначе Бог не будет слышать ваши молитвы. Также есть пищевой запрет: праздник сегодня выпадает на Рождественский пост 2025, поэтому нельзя есть молоко, яйца и мясо.