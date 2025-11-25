Стороны уже провели многочасовую встречу и планируют продолжить переговоры сегодня.

Министр армии США Дэн Дрисколл, который привез в Киев так называемый "мирный план" Трампа по окончанию войны в Украине, сейчас находится в Абу-Даби для встречи с российскими чиновниками. Об этом сообщили CBS News два американских чиновника и два дипломатических источника.

"Министр армии США Дрисколл несколько часов встречался с членами российской делегации [в понедельник вечером] в Абу-Даби. Он планирует встретиться с ними снова в течение дня [во вторник], чтобы обсудить мирный процесс и ускорить продвижение мирных переговоров", — сообщил CBS News представитель США.

Пока неизвестно, кто еще входит в состав американской делегации в Абу-Даби.

Как ранее сообщило CBS News, официальные лица США и Украины также обсуждали возможный визит в США президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе, однако в настоящее время чётких планов визита нет.

Пока неясно, насколько близки Россия и Украина к соглашению.

В заявлении, опубликованном в воскресенье вечером, Белый дом сообщил, что после обсуждений в Женеве официальные лица США и Украины "разработали обновленный и доработанный мирный план".

В то же время один из американских чиновников сообщил CBS News, что лидер России Владимир Путин, похоже, считает, что захватит Донецкую область Украины тем или иным способом – либо путём мирного урегулирования, либо на поле боя.

"Хотя тот же американский чиновник отказался дать оценку США относительно того, проигрывает ли Украина войну на Востоке, он заявил, что траектория боевых действий указывает на захват Россией Донецка. Он указал, что успехи России в городе Покровск, не являются позитивным знаком для оборонительных перспектив Киева", - пишет CBS.

Мирный план - что известно

Ранее Financial Times писало, что "мирный план" США по завершению войны в Украине сократили с 28 до 19 пунктов. В то же время, какие именно положения были убраны, не уточняется. Отмечается, что делегации США и Украины оставили наиболее политически чувствительные моменты на усмотрение президентов двух стран.

Ранее у Путина назвали мирный план по Украине, предложенный Европой, "неконструктивным" и таким, который России не подходит. В то же время в РФ отметили, что многие положения американского плана являются "приемлемыми" для России.

