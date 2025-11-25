В частности, появились фото и подробности такой ракеты.

Российские оккупанты опубликовали фотографии баллистической ракеты от ОТРК "Точка-У" с авиабомбой вместо обычной боевой части (БЧ), которая не сдетонировала. Как пишет Defense Express, скорее всего, она пробыла в земле уже достаточно долго, поэтому ее применяли не сейчас, а, возможно, несколько лет назад.

Эксперты напомнили, что в 19-й ракетной бригаде "Святая Варвара" недавно рассказывали, как они боролись с дефицитом ракет от "Точка-У" в 2022 году. По словам военных, тогда они брали пустые головные части, устанавливали туда авиабомбу и соединяли с лишними ракетными компонентами.

"Эти лишние ракетные части, вероятно, возникли после передачи ядерного оружия в РФ в 1990-х годах, ведь передавались именно ядерные головные части, а вот ракетные части, похоже, остались в Украине. Хотя существуют также и другие варианты, откуда возникли эти лишние элементы", - считают аналитики.

Если говорить об обнаруженной россиянами ракете "Точка-У", то, скорее всего, вместо штатной боевой части в этом случае была установлена авиабомба ФАБ-250 М62 без хвостовой части, однако есть утверждение, что это может быть ОФАБ-250Т, подчеркивают в Defense Express.

По словам экспертов, "авиабомба была обернута в кустарно сделанную рубашку с цилиндрическими готовыми поражающими элементами", которые залиты смолой.

"Таким образом, кроме обычных обломков от ФАБ-250, была целая куча дополнительных. Вполне вероятно, что по количеству осколков новая кустарная БЧ будет мощнее штатной осколочно-фугасной 9Н123Ф. Однако, по общей массе, и массой взрывчатого вещества ФАБ-250 значительно проигрывает ей", - добавляют аналитики.

Известно, что ФАБ-250 весит 250 кг, из которых 100 кг занимает взрывная часть, тогда как общая масса 9Н123Ф составляет 482 кг, а масса взрывчатого вещества - 162 кг.

"Вероятно, разницу в массе (более 232 кг) заполнили как раз этой рубашкой поражающими элементами, ведь если масса будет сильно меньше, или наоборот больше, то это может очень сильно сказаться на дальности и точности", - объясняют в материале.

В то же время, как отмечают в Defense Express, детонатор был обычный, контактный, что в основном используется с этой авиабомбой - АВУ-ЕТ, поэтому, вероятно, именно поэтому она и не сработала.

"Ракета судя по всему упала боком, и детонатор не задело. Штатно на "Точка-У" установлен электродетонатор, который взрывает БЧ на высоте 20 метров, чтобы покрыть обломками большую территорию", - добавляют в издании.

Также аналитики напомнили, что в 2023 году украинские взрывотехники обнаружили не разорванную ракету "Точка-У" с ФАБ-500Т вместо БЧ. Тогда сообщалось, что это российская ракета, поскольку угол падения указывал именно на это, но, по мнению экспертов, она там пролежала достаточно много времени.

"Поэтому нельзя исключать возможность того, что это была украинская "Точка-У", которая удачно упала, и была выпущена еще тогда, когда эта территория была оккупирована. В таком случае, существовало как минимум два варианта установки авиабомбы к ракете от "Точка-У". Это установка более слабого ФАБ-250, но с кучей дополнительных поражающих элементов, а также более мощного ФАБ-500Т, но только с собственными обломками, которых меньше. Можно предположить, что в зависимости от цели, выбиралась соответствующая БЧ, с большим количеством обломков или большей мощностью", - подытожили в материале.

Ранее аналитики объяснили, почему некоторые украинские ракеты похожи на российские. По словам экспертов, к примеру, внешнее сходство украинских баллистических ракет FP-7 и FP-9 с российскими зенитными 48Н6 из комплекса С-400 бросается в глаза. Как отметили в Defense Express, это связано с экономией денег.

В то же время в ВМС объяснили, почему РФ стала реже бить "Калибрами" по Украине. В частности спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что враг применяет "Калибры" ограниченно, чаще всего дважды в месяц.

"Имея восемь носителей, применять один-два раза в месяц - это может натолкнуть на мысль, что у них есть какие-то проблемы, учитывая то, что россияне, когда стягивают силы и средства для того, чтобы нанести очередной террористический ракетный удар по Украине, пытаются применять все, что у них есть в наличии", - считает он.

