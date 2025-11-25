Президенты могут встретиться в Вашингтоне на этой неделе, чтобы обсудить окончательные детали 19-пунктного соглашения по Украине

В ходе переговоров в Женеве представители США и Украины согласовали новый 19-пунктный план по прекращению войны. Однако наиболее политически чувствительные вопросы будут решать президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ходе прямых переговоров.

Как пишет The Telegraph, прямые переговоры могут начаться уже на этой неделе, и, по неподтверждённым данным, Зеленский может посетить Вашингтон. Ключевыми камнем преткновения стали вопрос обмена территориями и новые отношения в сфере безопасности между США, НАТО и Россией.

Мирный план из 28 пунктов требовал от Украины отказаться от значительных территорий, включая территории, которые даже не были захвачены российскими войсками.

Видео дня

Однако этот вопрос был "заключён в скобки", чтобы Трамп и Зеленский могли договориться позднее. Однако ожидается, что президент США до этого проведёт переговоры с Владимиром Путиным, пишет The Telegraph.

При этом в понедельник Кремль отклонил европейское встречное предложение по американо-российскому плану.

Европейский источник, знакомый с последними переговорами, сообщил The Telegraph, что над планом ещё предстоит проделать большую работу, и что из-за отсутствия согласия со стороны России следует проявлять осторожность.

Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон созвали встречу "Коалиции желающих" в Женеве для отчёта о переговорах, но, как стало известно, их помощники не видели последний план.

При этом маловероятно, что Стармер, Макрон и другие европейские лидеры присоединятся к Зеленскому во время встречи в Белом доме, пишет The Telegraph:

"Вместо этого лидеры ЕС, которые провели свой саммит в понедельник, согласились ускорить планы по предоставлению Украине 140 млрд евро за счёт замороженных российских активов. Дипломатические источники указали, что это связано с низкой уверенностью в том, что мирные переговоры в Женеве приведут к немедленному прекращению огня".

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, чей главный помощник участвовал в переговорах, заявила о "хорошем прогрессе" в Женеве.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение в прогрессе, заявив: "Следующим шагом должно стать присоединение России к столу переговоров".

Мирный план - последние новости

Ранее Financial Times писало, что "мирный план" США по завершению войны в Украине сократили с 28 до 19 пунктов. В то же время, какие именно положения были убраны, не уточняется. Отмечается, что делегации США и Украины оставили наиболее политически чувствительные моменты на усмотрение президентов двух стран.

Тем временем в Белом Доме заявили, что по состоянию на сейчас встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским на этой неделе не планируется.

Вас также могут заинтересовать новости: