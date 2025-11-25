В список попала и американская ракета Minuteman III.

Основой ядерного сдерживания по-прежнему являются межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Они могут преодолевать расстояния в тысячи километров, достигая целей на других континентах.

Как объясняет ресурс Wion, МБР определяют стратегический баланс между крупными державами. Такие ракеты есть в арсенале ограниченного ряда стран, однако их техническое развитие идет впечатляющими темпами. Авторы представили семь самых мощных межконтинентальных баллистических ракет, которые находятся на вооружении сегодня.

1. РС-28 "Сармат" (страна-агрессор Россия)

Распиаренная Россией ракета РС-28 "Сармат" считается самой мощной МБР в мире, пишет ресурс. Дальность ее полета превышает 18 тысяч километров, что позволяет ей достичь любой точки планеты. Она может нести до 15 боеголовок. Россия намерена заменить этой ракетой свой стареющий парк Р-36М2 "Воевода".

2. Dongfeng-41 (Китай)

Китайская ракета DF-41 является самой дальнобойной и самой быстрой межконтинентальной баллистической ракетой в стране. Ее дальность полета составляет от 12 до 15 тысяч километров, а максимальная скорость – приблизительно 25 Махов.

"Она может нести до десяти боеголовок с разделяющимися боеголовками и размещается на мобильных транспортно-установочных пусковых установках, что затрудняет ее обнаружение. Ее появление означает серьезное изменение в стратегии стратегического сдерживания Китая", – рассказывают авторы.

3. Trident II D5 (США/Великобритания)

Подводная ракета Trident II D5 ВМС США считается самой точной стратегической ракетой из когда-либо созданных. С дальностью полета около 12 тысяч км, она может нести несколько термоядерных боеголовок. Эта ракета составляет ядерную основу военно-морских сил Соединенных Штатов и Великобритании. Сейчас они проходят модернизацию, которая позволит продолжать их эксплуатацию после 2040 года.

4. LGM-30G Minuteman III (США)

Minuteman III является единственной американской МБР а наземного базирования. Ее ввели в эксплуатацию еще в 1970-х годах и с тех пор постоянно модернизируют.

Дальность полета этой ракеты равна приблизительно 13 000 км. Minuteman III может доставить три боеголовки с разделяющимися боевыми частями. Эти ракеты находятся в нескольких штатах США, расположили их в укрепленных шахтах.

Сейчас США реализуют программу по замене ракеты на образец нового поколения LGM-35A Sentinel.

5. Agni-V (Индия)

Индийская МБР Agni-V может преодолевать расстояние в 5500 км. Запускается она из контейнера, что позволяет сократить время реагирования. Страна продолжает модернизацию ракеты, чтобы повысить ее точность, живучесть и улучшить конфигурации боеголовки.

6. Hwasong-17 (Северная Корея)

Межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-17, разработанная в КНДР, на сегодня считается самой мощной МБР. Предполагается, что ее дальность полета составляет 10 000–15 000 км.

"Хотя ее эксплуатационная надежность вызывает споры, она была продемонстрирована с несколькими боеголовками и прошла несколько испытательных запусков. Ее разработка вызвала серьезную озабоченность в плане глобальной безопасности", – отмечают авторы материала.

7. Jericho III (Израиль)

Хотя Израиль придерживается политики ядерной неопределенности, оборонные аналитики признают ее ракету Jericho III как действующую МБР. Дальность полета этой разработки оценивают в 4800–6500 км.

Ранее мы рассказывали о 7 самых мощных крылатых ракетах. Некоторые из них "засветились" в российско-украинской войне.

