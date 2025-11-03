Украинцы не смогут бесплатно ездить поездами по программе "УЗ-3000" в пиковые периоды.

Государственная "Укрзализныця" предлагает воспользоваться бесплатными путешествиями по железной дороге на 3 тысячи километров во время низкого сезона.

Об этом сообщил заместитель председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в Facebook.

По его словам, украинцы не смогут бесплатно ездить поездами по программе "УЗ-3000" в пиковые периоды. Данная программа будет доступна только тогда, когда вагоны ездят полупустыми.

"Сейчас ноябрь, это низкий сезон мобильности украинцев. Только в поездах во Львов, Ужгород, Одессу сотни свободных мест на сегодня - понедельник, 3 ноября. Поезда будут ехать полупустыми. Это тот ресурс, который надо направить на программу УЗ-3000. Без новых расходов на эти бонусные места", - отметил Лещенко.

Программа "УЗ-3000" - главные новости

Президент Владимир Зеленский поручил разработать программу "УЗ-3000", по которой предусматриваются бесплатные путешествия по железнодорожным путям Украины для всех украинцев. Таким образом каждый сможет бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты и проехать 3 тысячи километров.

Позже в "Укрзализныце" прокомментировали эту инициативу и отметили, что эта программа поможет разгрузить пиковые периоды и снизить ажиотаж на билеты.

