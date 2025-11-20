Россия накануне зимы усиливает атаки по железнодорожной инфраструктуре Украины.

Россия вдвое увеличила количество атак на украинскую железнодорожную инфраструктуру. Несмотря на это "Укрзализныця" пытается сохранять график курсирования поездов и адаптируется к новым реалиям войны, пишет газета Financial Times.

Пассажирские и грузовые поезда становятся все более уязвимыми, поскольку Россия накануне зимы усиливает свои атаки по электростанциям, железнодорожным станциям, мостам и депо.

Темп российских атак усилился летом. По словам вице-премьер-министра Алексея Кулебы, с начала августа Россия осуществила более 400 ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины, что почти вдвое больше, чем за тот же период 2024 года.

Видео дня

"Это не случайные удары - они являются частью систематической кампании, направленной против подстанций, ключевых узлов и станций", - отметил Кулеба.

В свою очередь, генеральный директор "Укрзализныци" Александр Перцовский отметил, что Москва стремится "помешать нам соединить Украину с ее прифронтовыми регионами".

По словам директора польской группы Rochan Consulting Конрада Музыки, эти атаки некритично влияют на военные операции, потому что Украина перевозит поездами ограниченный объем тяжелой техники.

Однако эти российские бомбардировки привели к тому, что задержки стали более частым явлением для украинцев, которые пользуются спальными вагонами государственной железнодорожной компании "Укрзализныця" для поездок в прифронтовые регионы и обратно.

После масштабных обстрелов по всей стране поезда могут опаздывать от двух до шести часов. Для компании, которая в первой половине 2024 года обеспечивала более 90% рейсов по расписанию, это стало новой реальностью.

По словам Перцовского, Россия модернизировала свои дроны, и теперь они способны поражать даже движущиеся локомотивы.

"Мы видим, что они пытаются уничтожить одну подстанцию за другой, чтобы мы не могли эксплуатировать электрические поезда, а затем одновременно поражают локомотивные депо, чтобы мы не могли перейти на дизельные локомотивы", - отметил Перцовский.

Чтобы обезопасить персонал, работники и машинисты локомотивов были оснащены индивидуальными аварийными наборами, что позволяет им продолжать работу, когда звучат сирены воздушной тревоги, и искать укрытие только в случае прямой ракетной или дроновой угрозы.

Однако даже эта система не является надежной, и в начале этого месяца один охранник погиб от удара дрона.

Удары РФ по железной дороге - последние новости

8 ноября из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры российскими обстрелами в Украине существенно задерживался ряд поездов дальнего следования.

5 ноября стало известно, что "Укрзализныця" по ходатайству Донецкой ОГА временно ограничила поезда Краматорского направления из-за ситуации с безопасностью. Временное ограничение касалось также и пригородного движения в Донецкой области, в частности сообщений Бантышево - Краматорск и Славянск - Райгородок.

В сентябре председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщал, что враг применял для атак по железнодорожной инфраструктуре в среднем шесть-семь дронов-камикадзе "Шахед" почти каждую ночь.

Вас также могут заинтересовать новости: