Он осуждает атаки России.

Полное и безусловное прекращение огня необходимо как первый шаг к миру, который будет поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя удар России по Тернополю.

На своей странице в Х он отметил, что решительно осуждает ночные ракетные и дроновые атаки России на несколько украинских регионов, в результате которых есть погибшие, в том числе и дети.

"Это еще раз подчеркивает настоятельную необходимость полного, немедленного и безусловного прекращения огня как первого шага к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру, который будет полностью поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - подчеркнул Гутерреш.

Ужасный удар России по Тернополю - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 ноября российские оккупанты в очередной раз ударили по Украине. Атакованы были преимущественно западные области, в частности Тернопольская. Так, в Тернополе были повреждены две жилые 9-этажки. Одна из них была разрушена с 3-го по 9-й этажи.

По состоянию на вечер 19 ноября было известно о 26 погибших, из них трое детей. Еще почти сотня человек получили травмы.

Сегодня, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что спасатели в Тернополе работали всю ночь. Еще неизвестно о местонахождении 22 человек - их продолжают искать.

В то же время на отдельных участках из-за сильных разрушений и раздробленности конструкций работать можно только вручную, что затрудняет поиск.

