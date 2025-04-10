Впервые "транспортный безвиз" был согласован в июне 2022 года.

Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Европейским Союзом, известное как "транспортный безвиз", продлено до 31 декабря 2025 года. Таким образом украинские автомобильные перевозчики и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook, решение стало возможным благодаря эффективной реализации и положительному влиянию соглашения на экономику обеих сторон, а также эффективному мониторингу его выполнения.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, благодаря "транспортному безвизу" экспорт по дорогам в Евросоюз вырос на 42%, а импорт автомобильным транспортом в Украину на 37%.

Видео дня

"Перевозки автомобильным транспортом между Украиной и ЕС сегодня имеют решающее значение для экономической устойчивости нашего государства, ведь именно по дорогам мы экспортируем товары с добавленной стоимостью и импортируем необходимые грузы. Самое главное, что Соглашение положительно влияет на обе стороны", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Отмечается, что впервые "транспортный безвиз" был согласован в июне 2022 года. Традиционно соглашение действует один год. В июне 2024 года оно было продлено в третий раз еще на один год - до июня 2025 года.

В ведомстве отметили, что тогда одним из условий обновленного соглашения стала автоматическая пролонгация до конца 2025 года в случае отсутствия негативного влияния на стороны соглашения и отсутствие нарушений.

Торговля между Украиной и ЕС

Как писал УНИАН, Европейская комиссия завершает работу над предложением относительно будущих условий торговли между Украиной и ЕС, которые могут прийти на замену действующему "торговому безвизу", который был введен в июне 2022 года и предусматривал беспошлинную торговлю Украины с ЕС. Новое решение о взаимной торговле между Украиной и ЕС должно быть принято до 5 июня.

Вас также могут заинтересовать новости: