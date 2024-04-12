Стороны также работают над развитием регулярного и нерегулярного автобусного сообщения между государствами.

Украина и Черногория согласовали "транспортный безвиз" для грузовых перевозок. Об этом сообщает Министерство восстановления Украины.

"Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины договорилось с Министерством транспорта и морских дел Черногории о либерализации всех грузовых перевозок между странами с 1 июня 2024 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме грузовых перевозок, команда министерства работает над развитием регулярного и нерегулярного автобусного сообщения между государствами. Кроме того, во время проведения переговоров также был поднят вопрос возможности беспаритетного выполнения пассажирских перевозок украинскими компаниями.

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Сейчас стороны согласовали, что в случае, если черногорский перевозчик отказывается выполнять маршрут, то украинская компания может обслуживать этот маршрут самостоятельно.

"Транспортный безвиз" – что известно

В конце июня 2022 года Украина вместе с Евросоюзом подписали совместное соглашение о грузовых перевозках автотранспортом. После чего его утвердил президент Владимир Зеленский. В 2023 году действие соглашения продлили до 30 июня 2024 года.

В июне 2023 года Украина договорилась о "транспортном безвизе" с Северной Македонией. В частности, он предусматривает отмену разрешений на выполнение двусторонних и транзитных перевозок для транспортных средств стандарта Евро-3 и выше.

В марте 2024 года сообщалось, что Еврокомиссия предлагает продлить соглашения с Украиной об автомобильных перевозках до конца 2025 года, но там планируют внести определенные изменения.

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