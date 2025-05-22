В частности, вводится обязательная видеофиксация техосмотра автомобилей.

В Украине меняются правила прохождения технического осмотра автомобилей. Процесс станет не только более жестким, но и более дорогим.

Как рассказал в эфире "Украинского радио" адвокат Николай Голодняк, сейчас согласно постановлению Кабмина проверяют, в частности, тормозную систему авто, рулевое управление, наружное освещение, шины, колеса, светопропускание стекла, газооборудование, выбросы СО, СН и другие аспекты.

"С 1 июня вырастут цены для легковых и грузовик автомобилей весом до 3,5 тонн – с 1350 до 1700 гривень, для автобусов и грузовиков – с 1500 до 2300 гривень. Также убрали бюрократизацию определенных действий. Не будут фиксировать результаты тормозных испытаний и результаты СО, СН и дымность выхлопа", – отметил юрист.

Видео дня

По его словам, идея об обновлении правил могла возникнуть, учитывая опыт зарубежных стран. Сейчас одно из самых сложных прохождений технического осмотра для авто – в Германии, Британии и Японии. При этом адвокат отметил, что пока изменения в правилах коснутся не всех:

"Изменения в правила прохождения техосмотра касается только коммерческих транспортных средств. Частные машины у нас пока не трогают. Украина пытается приблизиться к европейскому опыту".

Ключевые нововведения

Одним из основных изменений будет видеофиксация процесса техосмотра. По словам адвоката, это приведет к позитивным изменениям.

"Когда есть ответственность за проверку чего-то, тогда лицо можно привлечь за несоответствие того, что оно подписало. Когда за это начнут привлекать к ответственности, на наших дорогах станет меньше маршруток, которые разваливаются", – добавил Голодняк.

В то же время нормы тонировки стекол пока не меняют. Согласно государственному стандарту, 75% пропускного света должно быть для лобового стекла и 70% – для боковых.

Говоря о том, как часто надо проходить техосмотр, Голодняк сказал, что если речь идет о легковых авто, которые перевозят пассажиров и грузы для получения прибыли, осмотр надо проходить раз в два года. Пассажирские автобусы проходят проверку дважды в год, а грузовые авто, грузоподъемность которых выше 3,5 тонн, – раз в год.

Санкции за нарушение прохождения техосмотра

Специалист говорит, что, к примеру, в Германии проводить технический осмотр авто могут 4-5 компаний. А за просроченный техосмотр могут запретить эксплуатацию транспортного средства, аннулировать регистрацию, страховое покрытие.

В Украине же за нарушение предусмотрены штрафы. Первое нарушение – 3400 грн, повторное (если происходит в том же году) – 850-1700 гривень с лишением права управления транспортным средством и административный арест на срок от 5 до 10 дней.

Другие важные изменения в Украине

Народный депутат Нина Южанина заявила, что украинцев могут обязать платить налоги с продажи подержанных вещей. По ее словам, об увеличении НДС пока не говорят, хотя этот шаг не исключен.

Тем временем в Украине сделали важный шаг к качественной мобильной связи. Правительство приняло постановление, которое серьезно ускоряет строительство базовых станций, а это поможет операторам расширять покрытие в отдаленных уголках страны и вдоль автодорог.

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